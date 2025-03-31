北市4處社宅共1261戶 即日起受理申請至4月中

六張犁社會住宅1、2區共674戶，即日起受理申請。（台北市住都中心提供）

2025/03/31 10:45

〔記者何玉華／台北報導〕台北市住宅及都市更新中心今（31）日指出，文山區興隆社宅A區及樟新水岸社宅、南港區經貿社宅及信義區六張犁社宅1、2區，總計1261戶社宅，即日起至4月14日下午5時止，開放民眾申請。

住都中心指出，接管社宅以來戶數最多的招租案，即日起受理申請，總計1261戶，包括興隆社宅A區300戶、樟新水岸社宅177戶、經貿社宅110戶、六張犁社宅1、2區674戶，分別提供套房型、1房型、2房型及3房型供各區在地區里戶、設籍市民戶、原住民族戶、低收入戶、其他特殊情形身分戶及未設籍本市於本市就學就業戶，將先抽籤後審查，審查合格者依序配租。

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住都中心表示，若以其他特殊情形身分戶申請者，採評點制，由社會局認定、審核及建立候補名單；社宅的租金（含管理費）已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。

住都中心說明，申請資格包括：（1）已成年的中華民國國民；（2）設籍北市、或未設籍但在北市就學、就業。但以住宅法第4條所訂特殊身分提出申請者須在北市設籍；（3）人口數符合社宅房型人口數規定；（4）家庭成員均無位於北市、新北市、基隆市或桃園市的自有住宅；（5）家庭年收入低於180萬元，且總額分配於家庭成員平均每人每月低於7萬1327元。符合資格民眾可透過網路、郵寄或現場臨櫃申請。

南港區經貿社宅110戶，即日起受理申請。（台北市住都中心提供）

樟新水岸社會住宅117戶，即日起受理申請。（台北市住都中心提供）

興隆社會住宅A區300戶，即日起受理申請。（台北市住都中心提供）

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