議員質疑18羅漢山築堤蓄水浪費公帑 高市水利局長曝為大旱作準備

高市議員朱信強質疑六龜築堤蓄水浪費公帑，水利局長江彥勳強調是為可能發生大旱先做好準備。（翻攝官網）

2025/03/31 10:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員朱信強今質詢時點名六龜18羅漢山築堤蓄水是浪費公帑，不如在高美大橋下游較妥當；水利局長江彥勳答詢時強調，築堤蓄水是為大旱作準備，確保地下能續存足夠水源。

朱信強表示，18羅漢山下面是岩盤，築堤蓄水用於湖光山色還不錯，但若花565萬元用於蓄水感覺太浪費，建議蓄水主軸可改在高美大橋下方。

請繼續往下閱讀...

江彥勳說明，以前高市府較少運用地下水庫，但歷經2021、2023兩次百年大旱，當時地下水位也降很多，所以平時要做補水計畫，才會利用築堤造成水域，水才會滲下去，築堤蓄水不只看地上、也看地下，每次築堤到潰堤約4到5個月。

他進一步提到去年沒執行，是因為地下水位生成達成目標，若遇到地下水位太低，一旦大旱要抽地下水時就會較困難，所以要投入500多萬元為大旱作準備，今年也有編列，但要觀察地下水位變化才會評估是否執行。

高市議員林富寶同樣關切這議題 ，認為周圍築堤不如再下挖2米，讓水量存夠；他看好六龜因為築堤蓄水突然多個景點 ，地方則建議旗山溪可比照辦理，別侷限荖濃溪。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法