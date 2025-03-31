中市稽查清明食品 查出1件花生粉黃麴毒素超標全數下架

台中市食安處查獲違規花生粉。（食安處提供）

2025/03/31 10:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕清明時節將至，台中市食品藥物安全處提前啟動清明稽查專案，派員前往台中市各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行與雜貨商店等處，共查核39家業者，抽驗88件食品（材），結果1件花生粉黃麴毒素超標已全數下架回收。

食安處表示，此次稽查根據台中食安資料庫系統進行大數據分析，篩選出民眾較常前往購買場域、未稽查或常有違規的業者進行查核，包括台中市各大生鮮賣場、傳統市場、潤餅專賣店、食品原料行與雜貨商店等處，除查驗常用祭祀的食材如各式豆腐28件、糕粿類12件、素三牲8件、豆干、豆皮、麵腸與素肚24件，分別檢驗防腐劑、皂黃、二甲（乙）基黃、與素摻葷等。

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另外，也抽驗清明節應景冷食材料，潤餅2件與花生、花生粉14件，分別檢驗微生物與真菌毒素，總計共抽驗88件食品（材），結果1件位於大肚區超市販售的花生粉檢出黃麴毒素B1:14µg/kg （標準：2µg/kg）及總黃麴毒素:17µg/kg （標準：4µg/kg），皆超出限量標準，與規定不符，除立即通知下架回收外，並移請源頭所轄機關彰化縣衛生局處辦。

食安處表示，黃麴毒素是由麴菌屬真菌產生的代謝產物。一旦食品受到感染，誤食可能導致肝臟病變，甚至引發肝癌。特別是花生及其製品、堅果、米和玉米等食品在高溫潮濕的環境下容易滋生黃麴毒素。

清明時節天氣較為高溫潮濕，微生物容易滋長，食安處提醒民眾購買食品要選擇信譽良好商家，並留意店家作業場所是否清潔衛生，購買潤餅或食材都要注意保存溫度，儘早食用。

台中市食安處查獲違規花生粉。（中市食安處提供）

清明時節將至，台中市食品藥物安全處提前啟動清明稽查專案。（食安處提供）

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