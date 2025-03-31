12條特色路線看見高雄 高雄山海探險隊4月「荔枝故鄉」打頭陣

高市青年局舉辦「青年地方探索體驗」，今年預計舉辦15場串聯高雄山海鄉鎮的深度之旅。（圖由青年局提供）

2025/03/31 08:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市青年局「青年地方探索體驗」系列活動，今年規劃15場次12條特色路線，並與企業及在地團隊多元合作，從地方產業、文化體驗、永續發展到創生實踐，一步步帶領青年深入高雄的山海鄉鎮，親身感受在地的獨特魅力。

青年局長林楷軒表示，自2023年起推動「青年地方探索體驗」活動以來廣受好評，今年特地規劃那瑪夏、桃源、湖內、林園及茂林等12條探索路線，範圍從高雄最北到最南，活動涵蓋國際交流、布農文化體驗、獵人文化體驗、老屋活化、青銀共創等多元主題，預計提供至少650個名額。

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首場活動將於4月登場，首站前往東高雄旗山、素有「荔枝故鄉」美名的南勝社區；每年4月至6月，社區空氣總圍繞著荔枝的垂涎香氣，在深入果園對荔枝產業有初步的認識後，將體驗荔枝木DIY，親手製作質感細膩且獨一無二的木質餐具，讓學員體認荔枝的價值不光只有果實，就連荔枝木也蘊藏著永續之美，而以荔枝氣泡水作為基底的南勝特調彩色飲品，其絕妙滋味與口感更是征服眾人味蕾。

青年局表示，今年「青年地方探索體驗」預計以12條路線舉辦15場次，首梯將在4月7日開放報名，活動將串連高雄山海區域，例如三塊厝老屋漫遊、那瑪夏Lu-Mah文化探險、桃源Tabakai永續生態踐行、茂林萬山部落導覽、梓官赤崁老屋巡禮等特色路線，盼能從寓教於樂的角度喚起青年對高雄的認同，進而激發青年返鄉，為高雄開拓地方創生的動能。

凡設籍、就學或就業於高雄市，年齡介於16至35歲的青年，歡迎至青年局官網點選報名連結，或加入Line官方帳號（@youth.kcg），並追蹤、FB、IG，以掌握活動最新資訊。

「青年地方探索體驗」活動首站將造訪旗山區素有「荔枝故鄉」美名的南勝社區，體驗荔枝產業生態、手作荔枝木餐具與調製荔枝特調飲品。（圖由青年局提供）

今年「青年地方探索體驗」活動規劃將深入走訪大寮區，認識磚瓦產業、探索菱角田及製作菱角染布等體驗活動。（圖由青年局提供）

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