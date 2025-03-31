火車站屋頂「開花了」！台鐵高雄站雲朵天棚繽紛迎賓

高雄車案天棚上的花朵陸續綻放。（記者王榮祥攝）

2025/03/31 07:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕火車站屋頂「開花了」！台鐵高雄車站雲朵天棚上的花朵陸續綻放，用豐富色彩迎接天棚啟用後第一個夏天，遊客在天棚上不只往遠看很療癒，近距離也有美麗風景。

鐵道局南部工程分局在天棚上設置大面積綠化植栽，營造都市花園印象，共種植31萬5000餘株灌木及地被植物，以台灣原生種植物為主且多為誘蝶誘鳥植物，並規劃複層配置提供生物良好棲息空間。

請繼續往下閱讀...

天棚植栽也以不同主題分為五個「生命區」，象徵綠色軌跡、生生不息，包括中央的生命之源、西側生命之翼（近哈爾濱街）、東側生命之旅（近吉林街）、北側生命之光（近九如路）、南側生命之合（近建國路）。

生命之源種植台灣海桐、桔梗蘭及五彩千年木；生命之翼有白水木、山黄梔、梔子花；生命之旅栽植馬櫻丹、越橘葉蔓榕；生命之光有火漆木、九重葛；生命之合以百合為主。

雲朵天棚去年12月底啟用後，吸引大批市民、遊客登棚體驗，感受在城區中軸線、火車站屋頂上俯瞰四方景致的舒爽。

近期有民眾注意到，原以綠色為主的植栽區多了不少顏色，帶相機在天棚上取景的陳先生指出，除了拍遠處風景及車站結構特色，近距離就有不少搶鏡的顏色。

高雄車站雲朵天棚上的花朵陸續綻放，圖為南側靠近帝冠車站的日日春。（記者王榮祥攝）

雲朵天棚植栽區有漸層感。（記者王榮祥攝）

雲朵天棚植栽區開出更多近距離的風景。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法