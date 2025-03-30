2盤肉破萬！業者喊「經營不容易」 Cheap：一直薛人當然難

有民眾在網上發文控訴台南知名火鍋店「牛五藏」推出的「無菜單燒烤」太貴，貼出帳單驚見僅點2盤肉就要破萬元。（圖翻攝自Threads）

2025/03/30 23:35

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2盤肉就破萬元！5女慶生吃燒烤看帳單嚇傻 業者出面這樣說......

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日有網友控訴到台南火鍋店「牛五藏」點了2盤牛肉要破萬元，其中8片山藥880元、12片櫛瓜880元，老闆也出面澄清，使用的是特選台灣牛，日本山藥、南投高山櫛瓜，且去頭去尾只取中間，經營無菜單料理不容易，引起網友熱議。對此，百萬網紅Cheap批評，「不是無菜單經營難，是一直薛人，當然難經營」。

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Cheap在臉書發文表示，「日本山藥、櫛瓜都不貴，去頭去尾這種幹話都講得出來，佩服，哪一家的櫛瓜不去頭去尾？裝死不回應都比較好」。他說，台灣溫體牛都是乳牛、退役後的公牛或老母牛，並非像日本、美國、澳洲那種有專門飼養的肉牛（如安格斯牛、和牛等），「不想說太多，以免又傷害到台灣人情感，總之你乳牛賣的比和牛還貴，是騙人不懂還是？」

Cheap大罵，「無菜單真的跟直銷一樣，都被台灣人搞爛了，不是無菜單經營難，是一直薛人，當然難經營。並狠酸，「我肯定是不夠有錢，還是吃不起台灣的無菜單料理」。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「真的每次看到無菜單都會怕，金額也是無上限」、「吃個無菜單料理差點破產」、「商人永遠可以帶你見識人性貪婪的上限」、「自己烤還要一成服務費我也醉了」、「明明店家可以用搶的，卻還給顧客無菜單料理。真的是佛心老闆」、「好的肉不便宜，這部分沒啥意見，櫛瓜跟山藥擺明就是敲盤子」。

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