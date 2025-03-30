黃偉哲桃園推銷農特產 義賣所得捐楠西震災

台南市長黃偉哲30日北上桃園推銷台南優質農特產品。（遠百桃園店提供）

2025/03/30 21:48

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台南市長黃偉哲今（30）日北上桃園，向民眾推銷台南優質農特產，活動現場義賣由台南水果組成的百果寶盒，義賣所得全數捐給0121台南楠西地震災區，目前正值青梅產季，黃偉哲也示範用青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嘗，更希望大家能用新台幣支持在地農業。

繼去年底「台南400厚禮樹巡迴展」快閃活動，在全台大遠百獲得相當大的好評，台南市政府農業局今日再次帶著台南優質的農民與農產品，到桃園火車站前的遠百桃園店，讓北部民眾一同享受台南新鮮直送的春天美味。

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黃偉哲表示，台南氣候得宜，擁有豐富又具特色風味的農、漁、畜產品，民眾不妨趁此時品嘗台南春天特產的青梅、水果等，另，「2025螢光花泉季」也已經開始，4月20 日前都可到楠西賞花、賞螢、泡溫泉、品美食，誠摯邀請大家一起在春暖花開的好時節到訪台南，「梅」好的一天就從台南開始。

台南市政府農業局長李芳林表示，此次集結台南在地小農與業者精選特色農產，有「台南市農產運銷股份有限公司」帶來最新鮮的台南水果農產品，如芭樂、小蕃茄、火龍果外，還有「台南市農會」、「春歸梅嶺」梅子系列產品，「玉井之門」的精緻美味果乾，「林桑鴨蛋」的生鮮鴨蛋、松花皮蛋、鹹蛋、蛋捲，「川涌果園」的柑橘氣泡、柑橘果醋軟糖、柑橘廚房清潔劑，「國基漁場」的虱目魚、白蝦、鱸魚，「沐爾·mixmore」的黑木耳露、乾燥黑木耳，「汯銘休閒養生坊」的草菇麵、洋香瓜，「台南市冠森蔬果生產合作社」的東山咖啡與越光米，「合口味肉品」肉乾，以及「黃金蕎麥」的蕎麥系列產品等在地的精選農特產推薦給消費者。

台南市長黃偉哲（右）示範用青梅製作Q梅大福，邀請現場民眾品嘗。 （遠百桃園店提供）

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