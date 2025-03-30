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    買鋼彈模型「這舉動」讓店家氣炸 網罵：當自己在全聯？

    某鋼彈模型業者在網上指控自家所遇的奧客行徑，引來網友一面倒撻伐。示意圖。（資料照）

    某鋼彈模型業者在網上指控自家所遇的奧客行徑，引來網友一面倒撻伐。示意圖。（資料照）

    2025/03/30 23:20

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕鋼彈受到不少模型收藏愛好者喜愛，更有許多玩家選擇到專門店家挑選購買。但近日一家鋼彈業者在網上控訴，消費者到店之後在翻找過程中把包裝損毀，且沒告知就離開，讓店家又氣又無奈。店家附上包裝嚴重受損的畫面，引來不少網友為店家打抱不平。

    當事業者在自家臉書貼出一張圖片，畫面顯示，外包裝已被撕毀且嚴重受損，貌似在抽最底層的盒裝時不小心撕毀外包裝，破損面積之大，讓業者無奈表示「來門市購買的99.9999%都是很棒的消費者，但極少部份的消費者，請您們高抬貴手。如果真的抽不出來。我們都有貼可以請門市人員協助。」業者接著說「就算您真的不小心抽破了，我們也無法強迫你買，但請你抽破當下直接告訴門市人員處理，而不是一聲不吭就拍拍屁股溜走。」

    對此，引來許多網友為店家打抱不平。網友氣憤表示「以我來認定的話這算拆封了，必須要讓肇事的購買才行」、「整排不是都一樣……下面是有SSR嗎」、「是不是覺得抽最底下的比較新啊……就跟全聯買鮮奶一樣」。也有網友熱心表示「老闆要賣我嗎？我還沒組過死神鋼彈，而且對盒子沒有在意，可以收！」希望藉此幫店家省去虧損。

    業者秀出外包裝被客人撕毀的鋼彈商品。（圖擷取自業者臉書「莫古里遊戲模型館」）

    業者秀出外包裝被客人撕毀的鋼彈商品。（圖擷取自業者臉書「莫古里遊戲模型館」）

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