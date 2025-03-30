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    雙北2025世壯運倒數！近4米高「壯寶」 邀拍照打卡

    青年局即日起至5月30日在正門口擺放350公分高巨型「壯寶」，歡迎青年朋友前來合影。（台北市青年局提供）

    青年局即日起至5月30日在正門口擺放350公分高巨型「壯寶」，歡迎青年朋友前來合影。（台北市青年局提供）

    2025/03/30 21:32

    〔記者劉詠韻／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會即將於5月17日至30日隆重登場，台北市青年局為號召青年朋友共襄盛舉，感受賽事魅力，特別將世壯運吉祥物 Strong「壯寶」放置於青年局大廳及正門口，歡迎市民朋友與壯寶拍照打卡，一起為台北好手們加油打氣。

    北市青年局表示，壯寶以象徵臺北、新北雙北合作的「北」字為造型設計，展現力量與堅韌，超萌模樣成為最新打卡亮點，即日起至5月30日，將在正門口擺放350公分高巨型「壯寶」，一樓大廳則放置180公分高的壯寶娃娃，並開放拍照打卡，歡迎青年朋友前來合影。

    青年局長周羿希說，世界壯年運動會是全球運動愛好者的年度盛事，屆時台北將聚集來自世界各地的運動朋友，因此除了設置兩座充氣壯寶，也將大樓空間打造成賽會事專區，並透過實際行動支持這場屬於台北市的盛事。

    另外，自4月3日至5月30日，青年局推出趣味互動活動「尋找壯寶」，結合本屆世壯運37項運動競賽項目於館內設置運動主題看板及專屬印章，民眾可至一樓服務臺索取集章卡，依照提示完成蓋章任務，集滿指定章數即可兌換限量精美小禮品。

    青年局一樓大廳則放置180公分高的壯寶娃娃。（台北市青年局提供）

    青年局一樓大廳則放置180公分高的壯寶娃娃。（台北市青年局提供）

    台北第一隻350公分壯寶在夜間發光。（台北市青年局提供）

    台北第一隻350公分壯寶在夜間發光。（台北市青年局提供）

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