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    台東熱氣球嘉年華推新球 700架無人機拼出「哆啦A夢」

    700架無人機拼湊出哆啦A夢裝著竹蜻蜓升空。（記者劉人瑋攝）

    700架無人機拼湊出哆啦A夢裝著竹蜻蜓升空。（記者劉人瑋攝）

    2025/03/30 21:32

    〔記者劉人瑋／台東報導〕「2025台灣國際熱氣球嘉年華」合作全新IP「哆啦A夢」，今晚在台東縣立體育場揭曉，700架無人機升上夜空後，伴隨動畫經典旋律，排列成竹蜻蜓及哆啦A夢圖樣，飛翔在台東市天空，全場一片瘋狂尖叫，當哆啦A夢人型布偶上台後，全場觀眾全都湧向台前，吸引力實在不小。

    台東熱氣球嘉年華推出全新哆啦A夢熱氣球，雖然目前球體仍在西班牙製作，但為了提早靠著這個瘋靡近半世紀的卡通人物吸引大批影迷前來，選在今天提早宣佈。哆啦A夢的確為「長壽」卡通人物，今晚有許多父母帶著小孩前往活動現場，看到哆啦A夢家族人物出場時，家長瘋狂程度不亞於小孩，有小朋友表示，實在很喜歡它，自己也常看劇場版電影，爸媽也會跟著看。

    饒慶鈴也表示，不只是哆啦A夢熱氣球，縣府還會與民宿、觀光、交通業者一同營造哆啦A夢氛圍，甚至還會複刻「大雄的家」，到處都能看到與哆啦A夢相關物品。

    700架無人機拼湊出哆啦A夢裝著竹蜻蜓升空。（記者劉人瑋攝）

    700架無人機拼湊出哆啦A夢裝著竹蜻蜓升空。（記者劉人瑋攝）

    700架無人機拼湊出哆啦A夢裝著竹蜻蜓升空。（記者劉人瑋攝）

    700架無人機拼湊出哆啦A夢裝著竹蜻蜓升空。（記者劉人瑋攝）

    縣府表示，熱氣球現場，哆啦A夢家族也會到場。（記者劉人瑋攝）

    縣府表示，熱氣球現場，哆啦A夢家族也會到場。（記者劉人瑋攝）

    縣府表示，熱氣球現場，哆啦A夢家族也會到場。（記者劉人瑋攝）

    縣府表示，熱氣球現場，哆啦A夢家族也會到場。（記者劉人瑋攝）

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