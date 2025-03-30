金門兒童節表揚 陳福海考察日本有感：不要給孩子太多東西

金門縣長陳福海說，看到這麼多長輩和家長陪伴孩子出席慶祝大會，讓他看到金門的未來和希望。 （記者吳正庭攝）

2025/03/30 22:22

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天在古寧國小舉行兒童節慶祝大會，頒獎表揚76位優秀兒童；才去日本考察教育的縣長陳福海說，不是大人要給孩子什麼，而是讓孩子在他們希望自由的天堂裡快樂學習和成長，培養獨立思考能力，「不要給他們太多東西」。

陳福海說，26歲投入政治，雖然剛開始對教育很陌生，但始終願意付出，擔任縣長以來，對於教育軟、硬體建設幾乎「有求必應」；為推動「扎根0歲教育計畫」，他3月12日率團觀摩日本幼兒園教學環境。

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陳福海說，1995年出任縣議員，對教育滿懷想法，當時就發現縣府在投資教育的預算比台北市還多，30年下來，一直思考如何提升金門孩子的競爭力？他說，除了學校、縣府政策對孩子的影響力各占3成至4成，最重要的還是來自家庭父母親對孩子的陪伴和期許。

他說，此行觀摩的日本幼兒園，硬體雖沒有金門好，但學校好像不是只有教學，也教孩子怎麼玩，在開放的環境中讓孩子學習獨立，也讓他在歡樂聲中看到孩子如何學習成長。

他說，多年來，金門的營養午餐都是縣府出錢，是免費的，這樣做是減輕家長的負擔，然而縣府所有的資源應該都放在孩子身上，感覺上，家長可能認為，營養午餐負擔減輕，孩子有學堂在教，有老師在帶，可能就不用煩那個心，這種現象，讓陳福海憂心，是不是政府的政策給了太多的福利？

他說，看到日本當地的學習環境，讓他想起金門早年養小雞的情形，就是放小雞出去玩，時間到了再叫小雞回籠，他說，日本在教育孩子方面有一套他們的思維。

他有感而發的說，不只是孩子要學習成長，父母也要學習成長，而且可能比孩子的學習成長更重要，甚至未來要推動「讓父母一起上學來學習」。

陳福海說，看到這麼多阿公阿嬤、父母親陪同孩子出席優秀兒童表揚大會，讓他看到金門的未來；他說，古寧村是個好地方，曾經出了2位縣長和現任的議員李養生，相信在這麼好的地方，這76位優秀兒童裡，將來一定會出1位縣長。

陳福海近來頻頻釋出副縣長李文良可能是他的接班人，要參選下屆縣長，就連在優秀兒童表揚大會上要把麥克風交給李文良時，他也趁機耍幽默說：「這是『交棒』」。

金門縣長陳福海（左）致詞後，將麥克風交給副縣長李文良（右）時，聲明「這是交棒」。（記者吳正庭攝）

金門兒童節大會上，棠風舞蹈團表演的「焰山靈童舞飛揚」。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行兒童節慶祝大會，行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（二排右一）、縣長陳福海（二排左六）、議員李養生（二排右二）、立委陳玉珍辦公室主任董志謀（二排左二）等人到場共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

金門縣政府舉行兒童節慶祝大會，頒獎表揚活動結束後，小朋友在家長陪同下前往各闖關活動同樂。（記者吳正庭攝）

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