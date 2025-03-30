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    丟錯廚餘「整棟遭殃」！彰化清潔隊警告2次再犯就拒收 管委會出手了

    彰化市有社區大樓因為住戶生、熟廚餘分錯了，被市公所清潔隊2次口頭警告，再犯下次就拒收，迫使管委會只好要求住戶丟垃圾時外袋要註記戶號，才能以袋追人，善後處理。（記者張聰秋攝）

    彰化市有社區大樓因為住戶生、熟廚餘分錯了，被市公所清潔隊2次口頭警告，再犯下次就拒收，迫使管委會只好要求住戶丟垃圾時外袋要註記戶號，才能以袋追人，善後處理。（記者張聰秋攝）

    2025/03/30 19:56

    〔記者張聰秋／彰化報導〕真的抓很嚴！彰化縣溪州焚化廠執行垃圾破袋檢查，從去年7月至今已經滿9個月，這個月來已有3個鄉鎮市公所清潔隊因分類不實遭稽查發現，共有3輛垃圾車被整車退運，無法直接倒入溪州焚化爐坑內燃燒，需全車折返回隊部重新分類，讓不少公所「皮皮挫」深怕自己成為下一個「中箭」的對象，紛紛要求民眾、住家貫徹到底。

    在此一緊張的氛圍下，彰化市一處有100多戶的集合式住宅社區，最近因為部分住戶未徹底執行垃圾分類，包含生、熟廚餘混雜，且未依照分類規定正確投放，遭彰化市公所清潔隊提出2次口頭警告。清潔隊表明，若再有發現違規情形，將拒絕清運該社區的子母垃圾車與廚餘桶，迫使社區管委會緊急採取措施。

    為了強制落實垃圾分類，管委會日前公告，要求所有住戶在丟棄垃圾時必須在外袋明確註明戶號，以方便追蹤溯源，一防萬一又被抓到違規可循袋找人，揪出違規者善後，這項措施就像垃圾的「產地履歷」，被形容「現在連丟垃圾都要記名才能處理了！」

    對此新規定，多數住戶都願意配合，在扔垃圾時會在外袋寫下戶別，但也有住戶嫌麻煩而略過，管委會也只能張貼公告進行道德勸說。

    環保局則表示，落實垃圾分類是全民的共同責任，如果清潔隊放水了，垃圾載到溪州焚化廠一樣會被退運，與其如此，還是請市民配合做好垃圾分類，從源頭減量垃圾，減少大家的不便。

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