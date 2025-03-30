慶祝印度灑紅節 台中「色彩狂歡節」迎春

「Holi in Taichung 2025-色彩狂歡節」台中登場 （市府提供）

2025/03/30 19:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕展現重視多元文化，慶祝印度的Holi Festival（灑紅節），白陽山慈善基金會今（30）日在台中市南屯區白陽山舉辦「Holi in Taichung 2025-色彩狂歡節」，現場眾人將彩色顏料塗抹在臉上表示祝福與愛，並透過唱歌跳舞慶祝，分享印度蔬食料理，體驗色彩繽紛的印度傳統節慶。

「Happy Holi！」台中市政府民政局長吳世瑋表示，Holi Festival是印度歷史悠久的三大節慶之一，Holi Festival又稱灑紅節、色彩節，象徵著春天的來臨與新生，也代表著歡樂、團結與包容，慶祝方式就是人們用五顏六色的顏料互相灑落，象徵接收不同的祝福，這不僅是傳統節日，更象徵著無分種族、膚色、性別，人人平等與共融的精神。

請繼續往下閱讀...

民政局表示，Holi Festival成為印度節慶的傳統，主要慶祝春天到來臨並祈求穀物豐收，每年會依照印度曆法日期來舉辦慶典，通常在國曆2月至3月間舉行，且依印度各地習俗不同，舉行為期3至16天的慶典，全國上下不分男女老少、不論種姓階級制度，一同慶祝與期許未來一整年能有好運，同時宣揚愛與平等的觀念。

民政局強調，此次活動對來到台灣的印度鄉親而言，不僅是回憶鄉情的美好，更是連結台灣經驗的時刻，市府將持續支持與推動多元文化活動，讓市民朋友盡情體驗多元文化的迷人魅力。

今日活動，參加者以顏料水球及水槍互相噴灑歡慶印度傳統慶典，現場還有印度DJ帶來寶萊塢電音舞曲及舞團表演，並提供印度素食讓民眾享用異國蔬食，響應環保減碳。

「Holi in Taichung 2025-色彩狂歡節」台中登場，參加者以顏料水球及水槍互相噴灑歡慶印度傳統慶典。（市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法