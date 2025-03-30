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    高雄內門宋江陣7強出爐 4/5一決高下搶80萬元冠軍獎金

    「台南大學」在宋江陣全國創意陣頭賽精彩演出。（觀光局提供）

    「台南大學」在宋江陣全國創意陣頭賽精彩演出。（觀光局提供）

    2025/03/30 19:25

    〔記者王榮祥／高雄報導〕2025全國創意宋江陣頭大賽3月29、30日連續兩天，在內門順賢宮進行初賽，今年共有北中南11隊競逐、7強脫穎而出，將於4月5日決賽擂台一決高下，爭取最高榮譽冠軍80萬元獎金。

    觀光局說明，今年比賽共有新北、桃園、彰化、雲林、臺南及高雄等地共11隊報名，參賽者從小學生到90餘歲，各個身懷絕技，展現平日累積的厚實武術基底及創意表演藝術，觀賽人潮爆棚，喝采掌聲不斷。

    經歷兩天初賽，由裁判長宣布入圍決賽前7強隊伍（依出場順序），關廟東勢旺萊寶貝、龍華科技大學、民靖宋江、國立臺南大學、加樂傳藝、梁山英雄鎮北番、鳳武薪傳-西螺鳳山館，將於4月5日決賽擂台一決高下，爭取最高榮譽冠軍80萬元獎金。

    高市觀光局長高閔琳勉勵參賽隊伍「以武會友」，藉由切磋觀摩，提升武藝層次，體現武術核心價值，讓傳統文化大放異彩，初賽開始前也特別頒發聘書予8位評審，感謝評審辛勞。

    評審長鄭安寶為中華民國國武術總會國際級裁判，和擔任副評審長的九天民俗技藝團長許振榮博士代表評審團說明，各隊伍都拿出長期練習努力成果，實力堅強，表現十分精彩，也共同勉勵參賽的隊伍，繼續強化各隊的特色來發揮，穩定展現平時練習的基本功，也要留意時間的掌握，有一隊因時間超過，依比賽辦法扣減總成績一分致影響名次分數非常可惜，希望決賽能有更精彩的表現。

    初賽結束七強出爐，創意宋江陣頭大賽決賽將於下週六（4月5日）於內門順賢宮廣場舉行，歡迎民眾前來為支持的隊伍加油打氣；「宋江大宴」還有4月3、4、5日3天可預訂，民眾可利用網路（網址：https://reurl.cc/vplqga ）、電話（07-6673305）或LINE（@neimen264）方式訂席，以桌為單位，相關資訊可洽「高雄內門宋江陣」粉絲專頁（https://www.facebook.com/kaohsiungwhoha/?locale=zh_TW）或「高雄旅遊網」（https://khh.travel/zh-tw）查詢。

    「關廟東勢旺萊寶貝」活力十足。（觀光局提供）

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    「龍華科大」創意宋江陣精彩表演。（觀光局提供）

    「龍華科大」創意宋江陣精彩表演。（觀光局提供）

    「鳳舞薪傳-西螺鳳山館」精彩演出。（觀光局提供）

    「鳳舞薪傳-西螺鳳山館」精彩演出。（觀光局提供）

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