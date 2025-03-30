花蓮0403週年》11億善款餘4.2億 民代質疑花縣府運用消極

花蓮0403地震屆滿一週年，許多受損嚴重的大樓至今都還沒開始整修。（記者王錦義攝）

2025/03/30 19:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮0403地震屆滿一週年，重建進度及善款運用受外界關注，但截至上月底，善款委員會一年來才開過2次臨時會、1次大會，花蓮無黨籍議員楊華美質疑善款運用消極，本月24日才再召開第4次會議，會中新增決議將提前撥款300萬元公共設施修繕補助費用，還有延長「花蓮縣危險建物拆除修繕補助」申請期限至2027年三月底；重建進度緩慢也遭批評。

花縣府：善款比較少 相關提案少致開會也少

社會處長陳加富回應說，0403的善款比較少，因此去年震後開完會後，相關提案比較少，因此開會也比較少，本月24日會議決定正辦理弱層補強工程設計與規劃的300萬元採先行預撥，後續補正資料，希望加速集合住宅修復進度；「花蓮縣危險建物拆除修繕補助」申請期限，也因此延長至2027年3月31日。

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花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶目前有2018年0206強震善款、2022年0918池上震災善款、去年0403花蓮震災善款、去年康芮颱風捐款等4次天災來自全國民眾的捐款，希望幫助花蓮人恢復家園。

縣府日前針對此捐款專戶簡報指出，0206善款合計募款約27.4億元，2022年結餘約2.9億元，移轉到賑災專戶，0403震災指定捐款收入截至今年本月，約7億9222多萬元，加上0918池上震災指定捐款約2000萬元、康芮颱風捐款約近500萬元，專戶合計約11億1800多萬元。

截至今年3月扣除各計畫匡列金額，包括各項搶修所需及重大公共建設修復案、一般住宅建築物災損修繕救助金實施計畫、危險建築物拆除修繕補助作業實施計畫、中低收受災戶生活慰問金計畫等11項目，合計支出4億2400多萬元；另外還有0918地震計畫匡列支出數約2億7000多萬元，目前專戶剩餘金額計4億2000多萬元。

縣議員楊華美說，善款委員會在震後只開過2次會議，去年4月2次臨時會及去年9月1次大會，換言之，扣掉4月地震後的緊急狀況，一整年來竟然只開了一次會，根本沒辦法及時回應災民需求，她在議會要求提高開會頻率後，在本月24日才又開會，專戶管理委員會成員有縣府官員、專家學者、民間企業代表，其中災民頂多「推派列席」，這顯然也無法反映災民直接遇到的問題。

楊華美說，這一年以來，除了善款未來的使用規劃，還有關於重建的補助、弱層補強的各種狀況、拆除後的廢棄物清理等，也包括中繼屋等問題，300萬的公共設施修繕經費是否能夠先行撥款？問題類型非常複雜，災後到現在，縣府幾乎沒有一個這樣的平台跟民眾匯報，大多數的民眾得到資訊的方式都很零散、瑣碎，因此她在年初召開專案會議，釐清這些資訊。

去年0403地震後，由於過去傅崐萁在0206地震善款發生部份爭議，因此去年社會大眾捐款主要集中在中央衛生福利部賑災基金會，共募得16億4511萬元，花蓮地方募得7億9222萬元。縣府簡報指出，代發賑災基金會安遷賑住、修繕、生活、傷亡等補助合計約七億元。

議員楊華美指出，震後將滿周年，紅、黃單房屋至今沒一棟開始做弱層補強工程，讓災民情何以堪。問題在於，弱層補強須由大樓管委會將設計圖送到台北的國家地震中心審議，一被退回要求補件，來來回回就很花時間。

0403花蓮大地震毀損花蓮182件建物，其中傾倒有立即危險的計17件為強制拆除紅單，非強拆紅單73件，黃單為92件，目前輔導遭強拆重建12件，輔導弱層補強共39件，其中完成資格審查設計規劃中有14件，主要是還在釐清計算基準，爭取以總樓地板面積計算，已向國震中心反映盼能加速審查。

花蓮0403地震屆滿一週年，許多受損嚴重的大樓至今都還沒開始整修。（記者王錦義攝）

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