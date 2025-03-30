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    緬甸強震 高市搜救犬藍波待命救援

    高市搜救犬藍波進駐消防署竹山訓練中心集結待命。（高市消防局提供）

    高市搜救犬藍波進駐消防署竹山訓練中心集結待命。（高市消防局提供）

    2025/03/30 17:59

    〔記者蔡清華／高雄報導〕緬甸發生芮氏規模7.7強震，造成嚴重傷亡。本月適逢高雄市消防局搜救犬馴養小組小隊長陳志三及搜救犬藍波（lambert）擔任國際人道救援輪值，今天清晨已抵消防署竹山訓練中心集結待命，將展開跨國救援。

    高市特搜大隊及搜救犬馴養小組已迅速啟動國際人道救援準備相關工作，並進行各式搜救裝備器材（包含領犬員個人裝備、後勤維生裝備、犬隻搜救及醫療器材）及搜救犬運送車輛待命整備。

    此次第一順位派出搜救犬藍波，曾多次協助尋獲山區走失民眾及參與重大演練，經驗豐富。搜救犬藍波（lambert），出生於2018年6月17日，犬種為拉不拉多，來自於緝毒犬中心，是一隻咖啡色活潑搜救犬，2022年通過IRO（國際搜救犬組織）中級認證，2023年通過IRO高級、國家MRT（救援任務能力認證）認證及NAP（國家搜救能力分級認證）中型搜救隊認證，去年通過NAP重型搜救隊認證。

    高雄市特搜隊將與中央保持密切聯繫，持續監控地震情勢變化，隨時保持機動待命，並動態調整支援計畫，確保國際人道救援工作的支援可順利進行。倘緬甸災情持續擴大，需本國前往支援時，高市特搜將盡國際人道救援一份子的心力，隨時出發前往。

    高市特搜大隊及搜救犬馴養小組已迅速啟動國際人道救援準備相關工作。（高市消防局提供）

    高市特搜大隊及搜救犬馴養小組已迅速啟動國際人道救援準備相關工作。（高市消防局提供）

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