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    中山大學後醫系今474人應考 錄取率4.85％

    中山大學學士後醫學系今年有474人應考，將招收23名公費生，錄取率4.85%。（中山大學提供）

    中山大學學士後醫學系今年有474人應考，將招收23名公費生，錄取率4.85%。（中山大學提供）

    2025/03/30 17:54

    〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學第4屆學士後醫學系招生今（30）日舉行筆試，預計招收一般醫學組與智慧醫療組共23名公費生，今年共496人報名、474人應考，到考率逾9成6，總錄取率約4.85%。

    中山大學指出，學士後醫學系設有一般醫學組與智慧醫療組，共同考科為「普通生物及生化概論」與「英文」，一般醫學組選考科目為「物理與化學」，智慧醫療組則為「計算機概論與程式設計」，考生來自各地，背景跨域多元。

    黃姓考生表示，大學就讀護理系，在經過課業學習及實習後，確立第一線工作是自己想要的，也願意投注更多時間，嘗試更進階、更深一層的領域。來自北部的侯姓考生大學就讀語言治療科系，畢業後擔任語言治療師已半年，希望自己可以學習更多醫學知識，在醫療場域做更多事。

    於英國就讀藥學相關科系畢業的陳姓考生在當地藥局擔任藥師已1、2年，回到台灣後覺得藥師能做的有限，因執照考證等多方面考量，加上對臨床更有興趣，因此轉而報考後醫系。

    李姓考生為職能治療師並在醫院工作已3年，希望投身後醫精進能力，未來能給予病人有效的實質幫助。電資科系畢業的莊姓及王姓考生報考智慧醫療組，希望能結合電資專業投入智慧醫療領域。

    中山大學後醫系主任暨醫學院副院長陳秀玲表示，後醫系公費生在4年內需修習醫學人文教育、基礎醫學導論、基礎與臨床整合模組、專業醫學、創新資訊科技與健康照護應用、臨床實習及偏鄉醫療服務等課程，並參與多元跨域課程與工作坊，強化實務應用能力。期望招收具使命感的學生，畢業後投入國內最急需人才的內科、外科、婦產科、兒科及急診科並至偏鄉服務8年，翻轉醫療資源落差，實踐醫療平權。

    中山大學學士後醫學系招生考試預定於4月17日公布面試名單，面試訂於4月26、27日舉行，5月6日公布錄取榜單。

    中山大學醫學院馬雅各醫療服務團與學士後醫學系師生前進偏鄉，舉辦免費篩檢義診及衛教活動。（中山大學提供）

    中山大學醫學院馬雅各醫療服務團與學士後醫學系師生前進偏鄉，舉辦免費篩檢義診及衛教活動。（中山大學提供）

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