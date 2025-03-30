行政院顧問野崎孝男關東演講 剖析台南魅力

野崎孝男關東演講剖析台南魅力，吸引許多來賓對台南魅力展現濃厚興趣，期待能親自造訪。（台南市政府提供）

2025/03/30 17:38

〔記者王姝琇／台南報導〕現任行政院政務顧問、台南市政府城市外交顧問的野崎孝男，受邀在日本埼玉縣所澤市進行專題演講，向當地市民介紹台南的歷史文化、美食、觀光資源及旅遊特色，並分享台南與日本長年的友好交流歷程，許多來賓對台南展現濃厚興趣，期待能親自造訪。

台南市長黃偉哲表示，2024年來台南住宿的外國旅客中，日本旅客以11.3萬人次居冠，顯示台南在日本市場的高度吸引力。台南擁有豐富的歷史文化、美食、溫泉，以及安平古堡、赤崁樓等世界級文化遺產，長年受到日本旅客青睞。

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黃偉哲說，此次透過野崎先生的專業視角，能讓更多日本民眾深入認識台南的文化與觀光特色。市府將持續深化與日本各城市的交流，透過多元推廣活動提升台南的能見度，並鼓勵旅遊業界推出更貼近日本旅客需求的行程，進一步吸引訪客親自來台南體驗這座充滿魅力的城市。

南市觀旅局長林國華指出，台南近年來在國際媒體上屢獲肯定，包括2024年被CNN評選為全球最值得造訪的24個地點之一、英國《國家地理旅遊雜誌》列為全球30個最酷景點之一，並在2025年再次獲得英國《Time Out》雜誌評選為亞洲最佳旅行地。這些國際肯定，加上市府積極的海外推廣策略，使台南逐漸成為日本旅客的首選旅遊地之一。

林國華提到，市府團隊已於3月7至9日及11至14日參加2025年東京地區觀光推廣活動，及國際東京食品展，向日本旅遊業界與民眾積極推廣台南的觀光資源、特色美食及文化體驗。此次野崎先生的演講，正是延續這波推廣熱潮，重點介紹台南的世界級古蹟、美食、文化活動及便捷的交通方式，讓日本民眾能夠更深入了解臺南的旅遊價值。

觀旅局表示，未來市府將積極參與更多國際旅展，深化與日本旅遊業界的合作，並優化旅遊友善環境，提升日本旅客的旅遊體驗，持續強化台南在日本市場的吸引力。

野崎孝男關東演講剖析台南魅力，吸引許多來賓對台南魅力展現濃厚興趣，期待能親自造訪。（台南市政府提供）

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