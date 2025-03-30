南山公墓納文化景觀公聽會 部分里長議員反全區保留爆衝突

台南墓葬面積最大的南區南山公墓。（記者王俊忠攝）

2025/03/30 17:50

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市最大的南區南山公墓墓葬區，有民間團體從2018年起向市政府提報保留為文化景觀區，市府文化局於30日對墓區私有地主召開公聽會，部分里長與議員在場拉起反對公墓全區保留的布條，與少數民眾爆發口角爭執，場面有些火爆，在主辦單位勸解下，爭執才未擴大。

由於民間團體爭取保留南山公墓作為當地墓葬歷史、文化的景觀區，多年來與地方部分里長、居民的意見相左，爭議不斷，30日上午在南區勞工育樂中心開公聽會，轄區六分局警方不敢大意、派駐多名員警到場戒備、蒐證。

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提報此案的重現府城水文促進會代表指，南山公墓具文化景觀的特色在於該地是台灣本島歷史最久的漢人墓葬區，可見證台灣漢人數百年墓葬文化的縮影，與台南城市發展有密不可分的關係，且保留原始地形與溪流，有豐富自然生態資源，能展現歷史、生態、工藝與社會等多元價值。

明亮里長蘇三柱痛批主張全區保留者不知地方居民已痛苦數百年，南區12萬居民鄰近南山公墓、殯葬所與機場，影響南區發展，請文化人來住附近、問問地方居民感受？公墓雜草叢生，形成登革熱熱區，危害居民。

府南里長尤俊銘也說，除了登革熱，還有掃墓期的火災、空氣污染，消防員疲於奔命打火；燒庫錢也造成空污，居民苦不堪言，現代人都把先人進塔祭拜，哪還會再掃墓？大恩里長施國熙建議設殯葬文化專區，把殯葬所都搬進去。他們反對公墓全區保留，主張有保留價值的墳墓才保留、沒有文史價值的不該保留。

在蘇三柱與議員盧崑福先發言時，都有民眾表達質疑意見，有民眾認為公聽會是為地主而辦，應先聽地主意見才對。蘇、盧等人數度與民眾針對相對、對嗆爆出火藥味，在主辦單位勸解、致歉下才恢復民眾發言。

市府文化局文資處表示，南山公墓環境髒亂的改善維護，應由相關單位來做，避免讓地方居民有負面感受。公聽會是在聽取各方意見，提供給文資委員審議會審酌，尚未做成審議結論，文化局計劃在4月下旬召開文資審議會對此案進行審議。

台南南區部分地方里長與議員拉起反對南山公墓全區保留的主張布條，與發言民眾一度爆發口角爭執。（記者王俊忠攝）

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