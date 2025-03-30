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    國際零廢棄物日 環境部點名彰化縣垃圾減量全台最強

    彰化縣推動加嚴垃圾破袋檢查，頂過初期民眾的不適應，制度建立後讓民眾養成習慣，最高垃垃量一度減少3成。（記者張聰秋攝）

    彰化縣推動加嚴垃圾破袋檢查，頂過初期民眾的不適應，制度建立後讓民眾養成習慣，最高垃垃量一度減少3成。（記者張聰秋攝）

    2025/03/30 17:09

    〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化垃圾真的變少了！今天是「國際零廢棄物日」，環境部長彭啟明特地在自己主持的「彭部長Talk Talk」節目中，點名彰化是全台垃圾源頭減量的模範生，還大讚縣長王惠美敢做、敢衝，推動垃圾破袋檢查不怕得罪人，成效有目共睹，還發了1000多萬元獎勵金給清潔隊與隊員，恩威並重。

    聯合國自2022年起將每年3月30日訂為「國際零廢棄物日」，今年是第3年，台灣人平均一天產生0.62公斤垃圾，有些縣市甚至超過0.8公斤，但彰化縣硬是把量壓下來，全縣平均僅0.53公斤，低於全國平均。其中田尾鄉更猛，雖然是花卉與農業重鎮，一大堆花材、農業廢棄物，但垃圾量竟只有0.32公斤，堪稱彰化縣最強。

    彭啟明說，行政院已下軍令要求在2026年底前處理掉全台13座垃圾山、約84萬公噸裸露垃圾，這壓力不小。不過他認為，真正該做的，還是「源頭減量」，因為垃圾就是大家每天產生的，減少才是王道。

    話鋒一轉，他提到自己最欣賞彰化的破袋政策。他說，縣長王惠美有魄力，清潔隊要破袋、民眾要配合，不分好壞直接退件，有些人會罵、會抗議，她卻不退縮，還對他說，「部長，這是大家本來就該做的！」她認真、敢做，還犒賞基層隊員，發放超過1000萬元獎金，政策也真的做出成績。

    對此，環管署署長顏旭明也補充，彰化縣自從實施破袋檢查後，垃圾量最多減少了3成，顯示很多本來該分類、可回收的東西以前都被混丟，現在透過破袋抓漏，民眾慢慢養成習慣，壓力自然少很多。他也直言，「目前還沒有出現那麼多的『女漢子』！」彰化這一招值得其他縣市借鏡。

    環境部長彭啟明在自己主持的「彭部長Talk Talk」節目中，點名彰化是全台垃圾源頭減量的模範生，還大讚縣長王惠美是「女漢子」。（圖擷取環境部臉書）

    環境部長彭啟明在自己主持的「彭部長Talk Talk」節目中，點名彰化是全台垃圾源頭減量的模範生，還大讚縣長王惠美是「女漢子」。（圖擷取環境部臉書）

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