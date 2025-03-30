桃園竹圍福海宮輔信王公渡海175週年 飛輦轎、過金火4/5登場

大園竹圍福海宮每年於輔信王公聖誕，舉行「飛輦轎、過金火」慶典。（福海宮提供）

2025/03/30 16:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市竹圍福海宮歡慶恭奉主神輔信王公渡海175週年，4月2日至4月5日將舉辦一系列慶祝活動，最引人矚目的「飛輦轎、過金火」，預定4月5日在蘆竹海湖的福安府臨時壇舉辦，上午11點起祝壽，12點起駕，12點30分左右過聖火儀式，下午2點30分舉辦信徒平安宴。

竹圍福海宮配合桃園航空城計畫，廟方與信徒於2022年將主祀的輔信王公等神尊，以徒步遶境方式暫遷至蘆竹海湖福安府臨時紅壇，每年仍依慣例於輔信王公聖誕，舉辦「飛輦轎、過金火」。

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福海宮主委陳日淡表示，福海宮「飛輦轎、過金火」在2013獲公告登錄為桃園市民俗文化資產，「飛輦轎」是由4人以肩扛起鑾轎，然後不斷地繞圈旋轉，扛轎人在過程中將雙腿蹬起、身體打橫，便能離開地面，乍看之下就像是飛起來一般；「過金火」是信眾們或手捧神尊、或手扛神轎，打赤腳並快速跑過熊熊烈火燃燒的金紙火堆，信眾們相信王公會保佑自己不受傷害，也認為這個儀式可以消災解厄，化除身上的厄運與晦氣，進而獲得王公的庇佑。

陳日淡表示，由於今年是福海宮供奉主神輔信王公渡海175週年，廟方將準備限量結緣品聚寶盆，並由輔信王公加持後供各方香客、信徒認購，保佑信眾財源滾滾、福氣滿盈。

大園竹圍福海宮每年於輔信王公聖誕，舉行「飛輦轎、過金火」慶典。（福海宮提供）

大園竹圍福海宮每年於輔信王公聖誕，舉行「飛輦轎、過金火」慶典。（福海宮提供）

大園竹圍福海宮每年於輔信王公聖誕，舉行「飛輦轎、過金火」慶典。（福海宮提供）

福海宮主委陳日淡表示，今年是福海宮供奉主神輔信王公渡海175週年，廟方將準備限量結緣品聚寶盆。（福海宮提供）

桃園市竹圍福海宮恭奉主神輔信王公。（福海宮提供）

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