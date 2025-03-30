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    助0121地震災民重建復原 芥菜種會啟動以工「帶振」

    助0121地震災民重建復原，芥菜種會執行長李肇家（左）與楠西區長何榮長（右）簽署合作備忘錄，啟動以工「帶振」專案。（芥菜種會提供）

    助0121地震災民重建復原，芥菜種會執行長李肇家（左）與楠西區長何榮長（右）簽署合作備忘錄，啟動以工「帶振」專案。（芥菜種會提供）

    2025/03/30 16:41

    〔記者劉婉君／台南報導〕協助0121地震災民重建，基督教芥菜種會與台南市楠西區公所合作，今（30）日啟動楠西中長期安置所的以工「帶振」專案，就近提供養蛋雞、種蔬菜及烘焙等技術，培力有經濟需求的長者與弱勢民眾工作機會。

    楠西中長期安置所目前有39戶97人入住，其中約7成為經濟弱勢家庭、獨居長者與身心障礙者。芥菜種會執行長李肇家表示，以工「帶振」透過技能培力與市場導入，讓參與者從「接受幫助」轉變為「自立生活」，未來產品將透過芥菜種會「以工帶振供需平台」推廣，幫助住民有生活收入以外，更透過參與的過程，提升災後復原力、社區互助與韌性。

      芥菜種會今與楠西區公所簽署合作備忘錄，楠西區長何榮長表示，災害無情，但人間有愛，芥菜種會於0121地震發生後，第一時間就與區公所聯繫並投入救援，長期陪伴受災居民，幫助他們重建生活，希望透過以工帶振計畫，讓在地長者透過養雞、農耕等找回力量，迎接未來。

      「芥菜種會熟齡足療隊」今天也到場為住民紓壓，還有高雄市湖內文賢社區志工協助午宴料理，以行動表達對住民的關懷。

    李肇家說，芥菜種會將持續在楠西辦理防災教育宣導活動、社區志工的防救災培力、協助安置所設立互助會等，並連結專業的心理諮商資源進駐，讓住民可以盡快回到穩定生活。

    芥菜種會團隊整地，將於楠西導入以工「帶振」專案，培力社區需要者工作能力，並帶來工作機會。（芥菜種會提供）

    芥菜種會團隊整地，將於楠西導入以工「帶振」專案，培力社區需要者工作能力，並帶來工作機會。（芥菜種會提供）

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