高山「救命加壓艙」遭人丟廚餘發霉 志工冒險換新畫面曝光

台灣野外地區緊急救護協會今天舉辦 「感恩餐敘暨志工表揚大會」，感謝志工無償替換高山山屋加壓艙和外桶。（記者吳亮儀攝）

2025/03/30 16:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕百岳高山山屋一角都會有個桶子，內放高山症病患緊急救命用的「PAC攜帶型加壓艙」；但許多沒公德心的登山客竟將廚餘倒入桶內，導致加壓艙發霉、甚至吸引野生動物破壞外桶。

台灣野外地區緊急救護協會今天舉辦 「感恩餐敘暨志工表揚大會」，向所有守護山林與生命的志工致敬，感謝志工們願意揹著數十公斤重的加壓艙到各個高山山屋更換，冒著極大體力消耗和風險，替換救命用的加壓艙和外桶，避免萬一有需要使用時卻發現設備損壞。

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台灣野外地區緊急救護協會說明，高山症是登山活動中最常見且最危險的威脅之一，而 PAC攜帶型加壓艙 是高山救援的關鍵急救設備，能夠透過模擬低海拔環境，緩解患者症狀，爭取黃金救援時間。

協會說明，為提升儲存外桶辨識度，確保急救設備妥善存放並隨時可用，協會正式啟動PAC攜帶型加壓艙儲存外桶更換作業及檢查維護設備，提升存放條件，確保每一個PAC加壓艙在關鍵時刻可發揮最大效用。

協會志工無償投入進行高海拔及負重PAC攜帶型加壓艙儲存外桶到各大高山山山屋，協會特別頒發 「卓越志工證書」，感謝志工們的無私付出，讓台灣的戶外安全環境更加穩固。

台灣野外地區緊急救護協會也宣布，PAC攜帶型加壓艙儲存外桶更換作業正式啟動，同時推動公益勸募計畫，期盼社會各界共同參與，讓戶外安全資源更加完善，為登山者提供更有力的安全保障。募集資金用於推廣野外急救安全教育訓練，提升國人自救與救人的專業能力，永續經營及維護急救PAC攜帶型加壓艙急救設備，確保設備的安全使用性與效率。

志工穿梭百岳危險地形，更換山屋加壓艙和外桶。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

志工穿梭百岳危險地形，更換山屋加壓艙和外桶。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

志工穿梭百岳危險地形，更換山屋加壓艙和外桶。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

志工穿梭百岳危險地形，更換山屋加壓艙和外桶。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

山岳救助模擬演練。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

協會宣布更換儲存桶計畫。（台灣野外地區緊急救護協會提供）

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