全國學生音樂競賽逾4.7萬參與創高 特優團隊將登國家殿堂演出

「113學年度全國學生音樂比賽」共吸引來自全國各地1771隊團體參賽，總參與學生達4萬7394人次。圖為台北市建國中學樂旗隊。 （教育部提供）

2025/03/30 15:13

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年全國學生音樂競賽決賽近日落幕，總參與人數逾4.7萬人創新高，教育部表示，獲特優團隊將可分別於4月及6月登上國家音樂廳及衛武營國家藝術中心參與聯合音樂會，後續也會透過計畫鼓勵各校將競賽成果回饋至校內及社區，推廣藝術教育。

「113學年度全國學生音樂比賽」決賽於本月1日至29日順利舉行，賽事分別在5縣市的16個場地展開，共吸引來自全國各地1771隊團體參賽，總參與學生達4萬7394人次；個人項目則有2307名學生角逐，整體參與人數再創歷年新高。

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桃園市立仁和國民中學管樂團指揮楊宇綸老師表示，孩子們為了爭取最高榮譽，這幾個月來無不卯足全力地準備，勤奮地投入音樂訓練，尤其在體力、技術等多重要求下，非常具有挑戰，但過程中讓學生們感覺到自己的成長，對於自我時間管理、壓力掌控，都有明顯的進展。

台北市內湖區南湖國民小學打擊樂團指導老師葉靜怡表示，在準備全國賽的期間，師生與家長全體總動員；由於打擊樂器琳瑯滿目，熱心的家長將自己私人木琴借給樂團練習使用，並且發揮創意改造樂器、製作樂器架子，讓團員可以毫無後顧之憂的練習。

台北市立建國高級中學樂旗隊副隊長蔡杰恩表示，參加全國賽對樂旗隊來說是極具挑戰性的經驗。從開學後的高強度訓練到比賽前密集的晨練與團練，每一次流汗與堅持，都是為了在舞台上呈現最好的自己。身為副隊長，不僅要提升個人表現，還需要協助隊員調整細節、穩定士氣。

教育部表示，特優團隊將於今年4月28日於台北國家音樂廳、6月2日至3日於高雄衛武營國家藝術中心，參與「藝享青春-全國學生音樂比賽特優團隊聯合音樂會」，不僅讓優秀團隊得以站上國家級殿堂，展現精湛才華，也進一步促進音樂教育的普及與發展。

此外，教育部亦辦理「114年好優Show學生藝團活動計畫」，鼓勵各校將競賽成果回饋至校內音樂教育，透過社區展演、校內音樂會等方式，讓更多學生受益，進一步深化藝術文化的傳承。

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