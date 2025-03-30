振翅高飛！嘉義義竹鴿笭文化祭登場 開籠場面壯觀

嘉義縣長翁章梁（右二）說明「賽鴿笭」的過程。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/30 15:02

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕年度盛事，嘉義縣義竹鄉鴿笭文化季今在民和333原靈草屋宮廣場舉行開籠儀式，由縣長翁章梁、義竹鄉長黃政傑、議員黃金茂等人主持，當掀開鴿籠、鴿子振翅高飛，木笭發出嗡嗡聲為傳承百年的農村競技揭開熱鬧序幕，4月5日起至27日將進行多場村對抗，有興趣的民眾可以前來共襄盛舉。

義竹子弟翁章梁指出，「賽鴿笭」為農村傳統競技活動，地方有句俗諺「不怕沒得吃，不怕沒得穿，只怕鴿子不揹笭」，說明賽鴿笭一直是義竹人生活的一部分，縣府及地方每年用心舉辦鴿笭文化季，就是希望這項傳統農餘休閒持續發揚，並連帶提升義竹能見度。

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翁章梁指出，「賽鴿笭」時參賽的鴿子會被綁上不同尺寸的木笭，然後帶到對手的村莊放飛，鴿子必須飛回自己的村莊，途中如果停下來休息，對手村民就可以想辦法捕捉，阻止鴿子抵達終點，比賽採攻守交換制，最後清點雙方飛回村莊的鴿笭數量決定勝負。

翁章梁進一步說，過去在農閒期間，村民最熱衷於兩件事情，第一是進香祈福，第二就是舉辦「賽鴿笭」，參賽的鴿子體型較壯碩，且飛行距離有限，因此訓練時需要特別用心，不僅要培養飛行能力，還要進行負重訓練，與一般常見的鴿子不太一樣。

黃金茂表示，「賽鴿笭」村對抗放飛的日期、地點依序為4月5日埤前村愛心池北邊、6日傳芳村聖芳砂石場、8日頭竹村下寮慶安宮、9日新富村辦公室旁、19日過路仔千歲宫西側、20日竿子竂廣澤宮後側、26日後鎮村鎮安宮廟西、27日平溪村保安宮前，早上7點半到中午12點視天候狀況放飛。

義竹「賽鴿笭」文化季開籠儀式。（記者蔡宗勳攝）

義竹「賽鴿笭」文化季開籠儀式。（記者蔡宗勳攝）

義竹「賽鴿笭」文化季鴿子振翅高飛。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁（左二）宣布義竹「賽鴿笭」文化季開始。（記者蔡宗勳攝）

義竹「賽鴿笭」文化季展示鴿笭。（記者蔡宗勳攝）

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