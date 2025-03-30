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    宜蘭羅東高中AI實驗室揭牌 盼為高中人工智慧教育樹立標竿

    羅東高中AI實驗室揭牌成立，盼為高中人工智慧教育樹立標竿。（圖由羅高提供）

    羅東高中AI實驗室揭牌成立，盼為高中人工智慧教育樹立標竿。（圖由羅高提供）

    2025/03/30 14:43

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高中神通AI實驗室揭牌成立，校方盼透過建置實驗室、數據匯流平台，深化校內AI教學，為高中人工智慧教育樹立標竿。

    羅高神通AI實驗室設備及技術，由神通資訊科技股份有限公司、育秀教育基金會、台北市新東扶輪社贊助，昨天在學校圖書館舉辦揭牌儀式，當天適逢羅高81週年校慶，被視為珍貴的生日賀禮。

    實驗室的軟硬體方面，（一）AI實驗室及數據匯流平台：提供AI運算主機、自動化機器學習平台，讓師生應用在課堂與專題研究。另建置數據匯流平台，蒐集並整合相關數據。開發生成式AI校園聊天機器人，提升校內智慧服務品質。

    （二）實驗室與設備建置：打造多媒體國際教學教室、噶瑪蘭討論室、泰雅討論室，作為AI實驗展示區。設有30台高效能運算筆電及AI運算主機，支持人工智慧技術學習應用。

    羅高神通AI實驗室成立後，接續要推動AI教育發展，營造優質學習環境，校長張家豪期許羅高成為台灣人工智慧教育高中階段領航者，帶領學子們迎接人工智慧時代的來臨。

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