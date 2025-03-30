環狀線南環段施工4大難題 蔣萬安：多傾聽民意、降低交通衝擊

台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜率領施工團隊，祈求工程開工順利。（記者方賓照攝）

2025/03/30 14:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕被視為「最後一哩路」的捷運環狀線南環段CF670於今（30）日上午於台北市文山區明道國小舉行動土典禮，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同出席見證。由於工程接下來將面對路幅狹窄、沿線岩層深度淺及有3處隧道急轉彎等難題，蔣萬安表示已特別叮囑市府局處加強合作傾聽民意，盡量把交通衝擊降到最低。

台北捷運工程局說明，環狀線橫跨雙北市14個行政轄區，其中有14座轉乘車站可串連文湖線、松山新店線、安坑線、中和新蘆線、萬大線、板南線、桃園機場線、淡水信義線及臺鐵等軌道路線，涵蓋台北都會區所有捷運路線，可提高捷運系統的機動性，縮短旅運時間。

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台北市長蔣萬安致詞時指出，環狀線第二階段的最後3個區段標都在去年底決標，南環段CF670標除了是決標的最後區段，更是雙北環狀線最後一塊拼圖，期間因為要面對材料缺工、物料上漲及施工環境不良的難題，所以發包過程相當不易，市府與捷運局一直加強合作，前後歷經6次流標終於在今天順利動土，「真的是不可能的任務，但我們做到了。」

第二區工程處處長劉安德說，接下來半年的施工過程中，因施作擋土壁工程，後續面臨的問題包括施工範圍岩盤深度較淺、Y3站道路下方大型管線多、Y4站路幅狹小緊鄰民房、隧道有3處急轉彎並穿越景美，不過捷運局已有相關規劃，將盡全力減輕對民眾生活品質的影響，希望民眾對於施工期間造成的不便和影響，能給予諒解和包容。

針對交通維護措施，劉安德強調，由於木柵路一段路幅較窄小，但將盡量維持原來的車道，圍籬縮到最窄10公尺，道路雙向仍會只剩下各一線車道，後續將由副市長層級督導，採分階段架設圍籬、調整號誌並派義交疏導車流。

新北市長侯友宜表示，南環段CF670標中，於新北境內設有1座車站，因潛盾隧道行經路線需穿越民宅下方，已請施工團隊審慎規劃施工步驟並做好鄰房保護，避免施工過程中造成損鄰事件發生；該工程由台北捷運局統籌施工推動，為了讓工程如期如質完工，新北市府變更都市計畫變更、用地取得及交通維持計畫，減少交通衝擊。

新北捷運六線齊發積極推動中，雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，其中南環段CF670標（新店政大段）今天舉辦開工動土典禮。（記者方賓照攝）

雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，南環段CF670標今天舉辦開工動土典禮。（記者劉詠韻攝）

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