為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環狀線南環段施工4大難題 蔣萬安：多傾聽民意、降低交通衝擊

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜率領施工團隊，祈求工程開工順利。（記者方賓照攝）

    台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜率領施工團隊，祈求工程開工順利。（記者方賓照攝）

    2025/03/30 14:37

    〔記者劉詠韻／台北報導〕被視為「最後一哩路」的捷運環狀線南環段CF670於今（30）日上午於台北市文山區明道國小舉行動土典禮，由台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜共同出席見證。由於工程接下來將面對路幅狹窄、沿線岩層深度淺及有3處隧道急轉彎等難題，蔣萬安表示已特別叮囑市府局處加強合作傾聽民意，盡量把交通衝擊降到最低。

    台北捷運工程局說明，環狀線橫跨雙北市14個行政轄區，其中有14座轉乘車站可串連文湖線、松山新店線、安坑線、中和新蘆線、萬大線、板南線、桃園機場線、淡水信義線及臺鐵等軌道路線，涵蓋台北都會區所有捷運路線，可提高捷運系統的機動性，縮短旅運時間。

    台北市長蔣萬安致詞時指出，環狀線第二階段的最後3個區段標都在去年底決標，南環段CF670標除了是決標的最後區段，更是雙北環狀線最後一塊拼圖，期間因為要面對材料缺工、物料上漲及施工環境不良的難題，所以發包過程相當不易，市府與捷運局一直加強合作，前後歷經6次流標終於在今天順利動土，「真的是不可能的任務，但我們做到了。」

    第二區工程處處長劉安德說，接下來半年的施工過程中，因施作擋土壁工程，後續面臨的問題包括施工範圍岩盤深度較淺、Y3站道路下方大型管線多、Y4站路幅狹小緊鄰民房、隧道有3處急轉彎並穿越景美，不過捷運局已有相關規劃，將盡全力減輕對民眾生活品質的影響，希望民眾對於施工期間造成的不便和影響，能給予諒解和包容。

    針對交通維護措施，劉安德強調，由於木柵路一段路幅較窄小，但將盡量維持原來的車道，圍籬縮到最窄10公尺，道路雙向仍會只剩下各一線車道，後續將由副市長層級督導，採分階段架設圍籬、調整號誌並派義交疏導車流。

    新北市長侯友宜表示，南環段CF670標中，於新北境內設有1座車站，因潛盾隧道行經路線需穿越民宅下方，已請施工團隊審慎規劃施工步驟並做好鄰房保護，避免施工過程中造成損鄰事件發生；該工程由台北捷運局統籌施工推動，為了讓工程如期如質完工，新北市府變更都市計畫變更、用地取得及交通維持計畫，減少交通衝擊。

    新北捷運六線齊發積極推動中，雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，其中南環段CF670標（新店政大段）今天舉辦開工動土典禮。（記者方賓照攝）

    新北捷運六線齊發積極推動中，雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，其中南環段CF670標（新店政大段）今天舉辦開工動土典禮。（記者方賓照攝）

    雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，南環段CF670標今天舉辦開工動土典禮。（記者劉詠韻攝）

    雙北合作的環狀線南北環段已於去年全數決標，南環段CF670標今天舉辦開工動土典禮。（記者劉詠韻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播