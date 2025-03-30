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    地方暌違近30年 斗六溪洲社區活動中心正式動土

    斗六溪洲社區多功能活動中心今正式動土。（記者李文德攝）

    斗六溪洲社區多功能活動中心今正式動土。（記者李文德攝）

    2025/03/30 14:21

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣斗六市溪洲里長年無專屬於里民活動中心，僅能借用私人宗祠場地作為活動使用。為此斗六市公所在里內規劃里民活動中心，今（30）日上午正式動土。市公所表示，此棟建物斥資近7000萬元，預定2026年7月完工。

    溪洲社區發展協會理事長鄭順德表示，溪洲里民大約3800名，參加社區事務會員超過110名，不過長年來因無適合場地，里辦公處、活動場所僅能借用周邊私人祭祀場所。

    鄭順德表示，該私人場域一、二樓讓里民使用近30年，不過僅有里幹事有鑰匙可以隨時開門，如臨時有要事前往，可能要麻煩地主。為避免造成麻煩，因此當地民眾不斷希望能有「自己的活動中心」。

    斗六市公所因此向國有財產署辦理有償撥用土地，興建社區活動中心，將規劃3層樓建築，總樓地板面積約432坪，公所自籌經費6000萬元，縣府補助1000萬元進行工程，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、斗六市長林聖爵、縣議員賴淑娞、陳芳盈等人，與當地民眾見證地方大事。

    林聖爵表示，新社區活動中心預計明年7月完工，一樓將有交誼空間、二樓為活動中心、三樓則為體適能及綜合活動空間，期盼能夠造福當地民眾，讓大家有舒適的活動空間。

    張麗善表示，全縣目前有449個社區，盤點大約逾60個沒有村里集會所或活動中心，如這些社區能盤點土地，確認可用於興建活動場所者，縣府願意提供1000萬協助興建。

    斗六溪洲社區多功能活動中心為3層樓建築，預計明年7月完工。（圖由斗六市公所提供）

    斗六溪洲社區多功能活動中心為3層樓建築，預計明年7月完工。（圖由斗六市公所提供）

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