深化環境意識！ 新北環保小局長變身水質守門員 濕地故事館特展開展

學習判斷污染情形，了解土壤及地下水的污染來源及對環境危害。（新北環保局提供）

2025/03/30 14:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市環境保護局近日舉辦環保小局長「小小水質守門員」課程，帶領小局長們前往新北市第一座都會型人工濕地「漳和濕地」與濕地故事館，從多元角度認識水環境。濕地故事館即日起至8月31日推出「濕情話意話漳和」特展，將不定期推出互動課程與活動，帶著民眾一起認識漳和濕地之美。

環保局表示，「小小水質守門員」課程課程有「漳和濕地特色分享與蝴蝶觀察」帶領小局長觀察濕地昆蟲及蜜源植物，了解濕地的生態系統及水環境組成，同時清除小花蔓澤蘭、銅錢草及福壽螺與其卵塊，了解外來種的危害以及保護原生動植物的重要性。

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環保局指出，「土水檢測好好玩」課程中，體驗土壤採樣工作，親手操作採樣器，學習判斷污染，了解土壤及地下水的污染來源追蹤大不易。最後在「淡水河整治巡禮」課程中，認識淡水河流域，介紹環境改善的歷史過程，並透過小遊戲「搶水大作戰」，學習如何節約用水，認識水資源的珍貴。

環保局簡任技正李俊毅表示，台灣位於亞熱帶季風區，年降雨量豐沛卻仍面臨缺水。其中原因包含了地形影響、降雨季節集中及水資源遭受污染等因素，如何保護並妥善管理有限的水資源，已成為當前關鍵的環境議題。希望透過課程讓小局長們走進漳和濕地及濕地故事館，並將環保意識帶回校園，進而影響更多人。

第12屆新北市環保局小局長參加「小小水質守門員」活動。眾人在門前合影。（新北環保局提供）

親手操作採樣器，學習善用各式的查緝工具，有助於還原污染行為的過程。（新北環保局提供）

在課程中，小局長們實際近距離觀察昆蟲及探索其棲地。（新北環保局提供）

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