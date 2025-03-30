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    雲林農博變「兒童樂園」 一連7天學童High爆

    雲林虎尾農博生態園區變身成為兒童樂園，吸引不少家長帶小朋友遊玩。（記者李文德攝）

    雲林虎尾農博生態園區變身成為兒童樂園，吸引不少家長帶小朋友遊玩。（記者李文德攝）

    2025/03/30 14:01

    〔記者李文德／雲林報導〕歡慶兒童節，雲林縣政府舉辦一系列慶祝活動，最重頭戲的「兒童樂園」，今（30）日起一連7天在虎尾生態園區登場，有近10種的中大型遊樂器材外，還有美食市集、趣味競賽等，要讓家長、孩子們免費入園暢玩。

    縣府去年首度將農博園區打造成兒童樂園，僅開放一天吸引5萬人次入場，延續去年好口碑，今年度將活動時程拉長，從3月30日至4月5日一連八天讓民眾們免費暢玩，有氣墊城堡、摩天輪、海盜船、旋轉飛車等大型遊樂設置，讓小朋友們搶著入場體驗。

    今雖然鋒面通過，氣溫相較於前幾天略低，又下起小雨，卻抵擋不住小朋友熱情如火的心，有的小朋友乘坐著遊樂設施，一邊笑一邊大喊「好好玩」；家長開心地說，兒童節有個免費放電場所，對於大小朋友來說，是一大福音。

    縣府教育處長邱孝文表示，兒童樂園從早上9點開放到晚間9點，除有大型遊具外，還有寶寶爬行、幼兒搬搬樂、著色寫生、滑步車等趣味活動，多達70攤的美食市集讓民眾大飽口福。此外參加園區內闖關活動，集滿5章便能兌換摸彩券、扭蛋券等，讓大家「有呷擱有掠」。

    今雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤、陳乙辰等人出席一同為活動開幕。張麗善說，今年還有限定版遊戲，行銷114全運會在雲林，特別規劃「擲骰王」活動，將全運會的35種類的比賽項目作為圖案的骰子造型，活動期間每天整點時間，歡迎大家參與。

    教育處表示，即日起至4月6日辦理「雲林童樂會-321卡麥拉」短片競賽，尋找雲林的小小網紅，活動以影片投稿為主，邀請幼兒園及國小學童，以鏡頭介紹家鄉的景點或品嚐美食，拍攝30至60秒的短片並上傳至指定連結，每位參加者都可獲得精美小禮物。

    雲林虎尾農博生態園區變身成為兒童樂園，吸引不少家長帶小朋友遊玩。（記者李文德攝）

    雲林虎尾農博生態園區變身成為兒童樂園，吸引不少家長帶小朋友遊玩。（記者李文德攝）

    雲林虎尾農博生態園區變身成為兒童樂園，吸引不少家長帶小朋友遊玩。（記者李文德攝）

    雲林虎尾農博生態園區變身成為兒童樂園，吸引不少家長帶小朋友遊玩。（記者李文德攝）

    雲林縣府將虎尾農博生態園區即日起至4月5日變身成為兒童樂園。（記者李文德攝）

    雲林縣府將虎尾農博生態園區即日起至4月5日變身成為兒童樂園。（記者李文德攝）

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