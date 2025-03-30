三重玉京真法堂慶玄天上帝聖誕 林右昌代賴清德祈福贈「深仁厚澤」匾額

民進黨秘書長林右昌（中間白黑外套）今天上午出席「三重玉京真法堂玄天上帝聖誕」活動，並致贈「深仁厚澤」匾額。（記者羅國嘉攝）

2025/03/30 13:52

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重玉京真法堂今（30）日舉辦玄天上帝聖誕暨贈匾典禮，現場香火鼎盛，信眾齊聚一堂，共同祈求國泰民安、風調雨順。民進黨秘書長林右昌今也代表總統賴清德，出席活動並致贈「深仁厚澤」匾額，表達對宮廟信仰文化的敬重與祝福。

林右昌表示，賴清德向來非常重視宗教信仰，無論過去擔任台南市長、行政院長，甚至現任總統，皆秉持虔誠的心，親自走訪各地廟宇，祈求國家社會安定，庇佑百姓安居樂業。這次代表前來玉京真法堂，除了獻上祝福，也感謝廟方長年來對地方的奉獻。

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典禮現場，林右昌與地方人士一同持香參拜，誠心祝禱。他更分享，今日北台灣天氣寒冷且下雨，但在參拜時心中默默祈求，希望神明庇佑午後的「人民是頭家」政策宣講活動能順利進行，不受天氣影響，結果祈禱後竟然雨勢減緩，讓人深感神威顯赫。

最後，林右昌祝福在場信眾「心想事成、闔家平安」，並強調政府將持續守護台灣人民，落實福國利民的施政方針，讓社會穩定發展，也期盼神明庇佑新北市與全台灣繁榮昌盛。

民進黨秘書長林右昌（中間白黑外套）今天上午出席「三重玉京真法堂玄天上帝聖誕」活動，並致贈「深仁厚澤」匾額。（記者羅國嘉攝）

民進黨秘書長林右昌（右2）今天上午出席「三重玉京真法堂玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮」。（記者羅國嘉攝）

民進黨秘書長林右昌（右3）今天上午出席「三重玉京真法堂玄天上帝聖誕暨總統匾書贈匾典禮」。（記者羅國嘉攝）

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