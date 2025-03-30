八德楓樹腳公園兒童節前開園 桃園最高「長頸鹿溜滑梯」吸睛

八德區楓樹腳公園改善工程30日開園啟用，最吸睛的長頸鹿遊戲塔高達16米，是全桃園最高的溜滑梯。（桃市府提供）

2025/03/30 13:51

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕在地居民引頸企盼已久的八德區楓樹腳公園改善工程，終於在今（30）日開園啟用，公園以「燦爛的童年時光」為主軸設計規劃，最吸睛的長頸鹿遊戲塔高達16米，是全桃園最高的溜滑梯，工務局表示，桃園市7座特色公園已全數完工，接續在蘆竹、龜山還有2座，蘆竹預計4月舉行開工典禮、預計年底完成，龜山規劃中，預計2026年底完工。

楓樹腳公園位於八德區省道介壽路二段，鄰近國道3號，周邊以住宅區為主，2009年國防部軍備局任務解除後轉型為休閒公園，公園東側部分進行桃園捷運通風豎井工程，部分由桃市府教育局規劃設置公立幼兒園，目前先提供民眾作為臨時停車場使用，並於公園主要出入口設置YouBike。

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市長張善政出席開園啟用典禮時表示，過去2年衛福部修訂兒童遊戲安全標準，市內多座公園因不符規範而關閉，市府陸續推動整建工程，楓樹腳公園因佔地較大，施工過程還發現地下廢棄物需清除，導致工程歷時較長，最終仍順利在兒童節與清明節連假前完工。

張善政表示，楓樹腳公園是市府「P@RK園宇宙」首批7座特色公園整建計畫最後1個里程碑，公園整建獲得市議會、立委、交通局、工務局、區公所及里長等單位支持，投入超過1億660萬元經費，軍備局與台電公司也提供大力協助，將持續推動第2批特色公園改造計畫。

工務局簡報表示，楓樹腳公園景觀改造工程，改善面積達2.7公頃，強調遊戲性與共融性，並以「燦爛的童年時光」為設計主軸，提供適合不同年齡層的遊憩空間，公園內設施包括生態池、森林水道、景觀高架棧道、體健設施、磨石子滑梯、大面積草皮等，其中以長頸鹿遊戲塔為最大亮點，此外，廁所與鋪面也同步進行改善。

議員許家睿表示，八德楓樹腳公園從整建開始陸續發現問題，包括缺乏停車空間等，經爭取先將幼兒園預定地闢為臨時停車場，也趕在開園時完成YouBike站點設置，不過，開園巡視有民眾反映缺乏全齡適用的體健設施與體育空間，以及排水不良等問題，將持續爭取解決。

工務局回應，楓樹腳公園改善以共融、全齡適用為核心，園內除遊戲塔，亦有亦提供體健設施、磨石子滑梯、生態及生態池、無障礙通道，並保留大面積草皮提供休憩，適合全齡使用；開園前已委請廠商清理周邊溝渠，29日晚間開始下起大雨，經巡視公園周邊排水系統運作正常、未有積水，並無排水不良情形，因草皮具有軟性防洪功能，刻意做成下凹型，欲收集雨水進入生態池，並作為噴灌使用，因此雨後草皮看起來有些積水，民眾會誤解是排水不良。

八德區楓樹腳公園改善工程30日開園啟用，最吸睛的長頸鹿遊戲塔高達16米，是全桃園最高的溜滑梯。（桃市府提供）

八德區楓樹腳公園改善工程30日開園啟用，最吸睛的長頸鹿遊戲塔高達16米，是全桃園最高的溜滑梯。（桃市府提供）

八德區楓樹腳公園改善工程30日開園啟用，最吸睛的長頸鹿遊戲塔高達16米，是全桃園最高的溜滑梯。（桃市府提供）

八德區楓樹腳公園改善工程30日開園啟用，公園以燦爛的童年時光為主軸設計規劃。（桃市府提供）

楓樹腳公園景觀改造工程強調共融、全齡，公園內除最亮眼的長頸鹿遊戲塔，亦有生態池、森林水道、景觀高架棧道、體健設施、磨石子滑梯、大面積草皮等。（工務局提供）

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