高雄3大音樂盛事首日湧20萬人 交通局籲搭大眾運輸朝聖

大港開唱昨首日登場，高流、駁二會場共湧入10.7萬人潮。（大港開唱提供）

2025/03/30 16:44

首次上稿13:31

更新時間16:44（新增YouTuber卡特相機尋獲）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市本週末迎來「2025大港開唱」、「2025高雄櫻花季音樂節」及「張學友演唱會」3大音樂盛事，昨天首日即湧入超過20萬人潮，今（30）日活動持續進行，交通局呼籲樂迷善用捷運、輕軌與接駁車前往音樂會場。

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交通局指出，昨天「大港開唱」約10.7萬人、「高雄櫻花季音樂節」約7萬人、「張學友演唱會」約3.7萬人，活動場域遍布高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、夢時代前時代大道廣場及高雄巨蛋。面對多點分流的人流挑戰，交通局與警察局、捷運公司等單位緊密合作，透過加強交管、增派引導人力、調整號誌等措施，使周邊交通維持順暢。

市府針對交通壅塞熱點實施停車引導、加密大眾運輸班次，並強化違規取締與即時應變，根據統計，昨日高雄捷運運量突破25萬人次，輕軌運量達5.1萬人次。

今日活動持續，交通局呼籲優先搭乘大眾運輸，前往「大港開唱」 高雄流行音樂中心、駁二藝術特區會場，搭乘輕軌至 C10光榮碼頭站、C11真愛碼頭站、C12駁二大義站；或搭乘捷運橘線至 O2鹽埕埔站，步行前往，周邊停車空間極度有限，並將實施嚴格交通管制。

前往「高雄櫻花季音樂節」夢時代前時代大道，搭乘捷運紅線至 R6凱旋站，或轉乘輕軌（LRT）至 C5夢時代站；前往「張學友演唱會」高雄巨蛋，搭乘捷運紅線至 R14巨蛋站，出站即達，周邊停車位有限，博愛路、新庄仔路、新莊一路將加強管制。

此外YouTuber卡特也到場參與，卻傳出他的1台口袋雲台相機遭竊，並懸賞2萬元希望能將相機找回。對此，高雄市警方今（30）日下午表示，該台相機已被尋獲並歸還。

卡特在IG限動發文指出，昨晚離開大港開唱時，發現放在後背包裡的相機不見了，裡頭有他和弟弟參加音樂祭的影片和其他重要檔案，遺失時間約晚上7至9點在青春舞台至女神龍舞台間，若能尋回將提供懸賞金2萬元。

鹽埕分局五福四路所指出，昨晚有獲報相機遺失一案並積極釐清，今日得知有民眾在女神龍舞台附近的草地尋獲該台相機，並已聯繫卡特於下午3點多歸還，卡特亦包了紅包感謝對方。

YouTuber卡特（右）昨日在大港開唱遺失的相機，已於今日尋獲。（民眾提供）

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