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    新北永和大陳都更全啟動 「單元1」3棟39層大樓2033年完工

    新北住都中心執行長錢奕綱（右）與遠雄建設公司總經理王耀堂（左）完成簽約儀式，新北市府秘書長邱敬斌（中）到場見證。（記者陳奕劭攝）

    新北住都中心執行長錢奕綱（右）與遠雄建設公司總經理王耀堂（左）完成簽約儀式，新北市府秘書長邱敬斌（中）到場見證。（記者陳奕劭攝）

    2025/03/30 13:21

    〔記者陳奕劭／新北報導〕堪稱產權最複雜、規模最大的新北市永和大陳都市更新案再有新進展，新北住都中心今天（30日）與遠雄建設公司完成簽約，將由遠雄興辦大陳社區單元1公辦都更案。新北市府秘書長邱敬斌表示，自「單元1」成功招商後，宣告永和大陳7個單元全面都更，如今單元2已完工、單元3即將施工、單元4整合規劃中，單元5、7審議中，而單元6則預計今年下半年拆除動工。

    新北住都中心執行長錢奕綱指出，永和大陳社區「單元1」是都更最後一塊拼圖，有超過300戶、近500位相關權利人，在7個單元中規模最大，相信以遠雄團隊的實力一定能符合住戶的期待。未來單元1預計興建地上39層、地下6層建物各3棟，規劃幼兒園、公托中心、社會住宅等公益設施，由遠雄投資約190億，預計2029年拿到建照、約2033年完工。

    邱敬斌說，新北市永和區是第一個採用花園城市概念設計的城市，但人口密集度也是數一數二，透過都市更新，可以創造更多開放空間，雖然大陳都更協調相當困難，但大家目標一致，終於完成不可能的任務，相信能為其他地區都更案提供借鏡。

    市議員連斐璠表示，大陳社區過去巷道狹窄，消防車、救護車根本進不去，居住安全性不足，未來都更完成以後，不只居住的房子安全，外界環境也綠化很多，加入許多公益設施，大幅提升居住品質。

    連斐璠指出，大陳社區產權相當複雜，有些人有房無地、另群人有地無房，而有些人連房地都沒有，而且每個人的面積小，溝通過程非常困難，且裡面很多家庭都好幾代以後，還要必須協助他們解決分配問題，市府做到真的不簡單，但後續整合還要時間。

    遠雄興辦大陳社區單元1公辦都更案，未來預計興建3棟地上39層、地下6層建物。圖為完工示意圖。（新北城鄉局提供）

    遠雄興辦大陳社區單元1公辦都更案，未來預計興建3棟地上39層、地下6層建物。圖為完工示意圖。（新北城鄉局提供）

    遠雄興辦大陳社區單元1公辦都更案，未來預計興建3棟地上39層、地下6層建物。圖為完工示意圖。（新北城鄉局提供）

    遠雄興辦大陳社區單元1公辦都更案，未來預計興建3棟地上39層、地下6層建物。圖為完工示意圖。（新北城鄉局提供）

    自單元1簽約以後，宣告永和大陳社區都更案全面啟動。圖為大陳社區都更完成示意圖。（新北城鄉局提供）

    自單元1簽約以後，宣告永和大陳社區都更案全面啟動。圖為大陳社區都更完成示意圖。（新北城鄉局提供）

    永和大陳社區單元1公辦都更案簽約，宣告完成永和大陳都更最後一塊拼圖。（記者陳奕劭攝）

    永和大陳社區單元1公辦都更案簽約，宣告完成永和大陳都更最後一塊拼圖。（記者陳奕劭攝）

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