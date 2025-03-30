嘉義市鞦韆節登場 盪鞦韆飛上天民眾驚呼

嘉義市鞦韆節選手盪很高。（記者林宜樟攝）

2025/03/30 13:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕已傳承超過200年的嘉義市鞦韆節今天在光路里武當山玄天上帝廟廟埕熱鬧登場，現場集結各選手在12公尺高的鞦韆架上比技藝，選手盡力將鞦韆盪上天空，現場驚呼連連。

嘉義市高空盪鞦韆活動相傳源於清朝先民來台開墾時期，下路頭地區瘟疫氾濫，村民祈求玄天上帝保佑，奉神意搭設鞦韆架舉行盪鞦韆儀式消災祈福，瘟疫果真消除，此後每逢閏年玄天上帝誕辰舉辦酬神祭典時舉辦，至2008年，市府為發展地方宗教觀光，經擲筊獲玄天上帝同意，改為每年辦理。

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嘉義市長黃敏惠今天出席活動時說，光路里高空盪鞦韆活動是地方的民俗活動，為推廣宗教觀光，與宮廟、里辦公處、社區和各單位一起合作，讓活動效益極大化；起源於疫情祈福的「盪鞦韆」儀式象徵向上帝爺公祈求身強體健、平安順利，「鞦韆節」已成為嘉義代表性的民俗特色，與北天燈、南蜂炮並列為台灣重要傳統活動。

黃敏惠說，今年女子組參賽者也報名踴躍，象徵著性別平權的進步與社會的多元包容，嘉義市推動將傳統文化融入校園教育，民生國中學生在教師指導下出版「幌韆鞦的上帝爺公」繪本，傳承地方文化。

市府民政處表示，嘉義市鞦韆節的活動遵照古法所搭設的竹製競技鞦韆架高12公尺，使用藤蔓捆紮、沒有使用一根釘子與螺絲，竹子也是專業團隊從山裡仔細挑選、經過特殊工藝製作。市府透過文化局、觀光新聞處等單位，紀錄並製播「鞦韆節由來」及「鞦韆架架設技法」等節目，彰顯教育意義。

今年鞦韆節比賽，單人組比賽少年組由康品瑞奪下第一，洪錦緯、李明哲分獲2、3名；青年組單人由羅英緯奪得第一，張裕昇、李俊緯分獲第2、3名，；中年組單人前三名依序為林昇賢、郭耀童、鄭秉，林昇賢為在地光路里長，將第一名獎金1萬元捐獻廟方；雙人組青年組由楊豊豪、余柏融奪得第一；中年組由林朝偉、李欣原奪下第一，張雨巃、林裕強奪得第二，羅溪城、林朝評奪得第三名；女子選手比賽體驗分為少女組、美女組；現場還有各局處的宣導攤位、社區市集及各學校、社區發展協會與社區大學的表演。（14:54更新比賽成績）

嘉義市長黃敏惠（右3）等參加鞦韆節。（記者林宜樟攝）

民眾鑽轎腳。（記者林宜樟攝）

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