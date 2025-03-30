螺絲鬆了？ 彰化垃圾12天退3車 都栽在這2「黑洞」

這個月來，彰化縣溪州焚化廠已發生3起退運事件，3月17日鹿港公所清潔車率先中鏢，一袋垃圾廚餘超過30％，記8點，整車打包重來。（圖環保局提供）

2025/03/30 13:29

〔記者張聰秋／彰化報導〕垃圾分錯，整車退運！彰化縣環保局加嚴垃圾稽查已9個多月了，沒想到最近出現「螺絲鬆了」的現象，光是這個月就有鹿港、埔心、芳苑3鄉鎮市的清潔車，進不了溪州焚化爐的爐坑被整車退運，原因都栽在廚餘與資源回收物混入垃圾袋，被記8點、全車打回重分，還被列入加強落地檢查的黑名單，讓各公所清潔隊皮皮挫！

根據環保局統計，最近12天來已有3輛垃圾車進溪州焚化爐進不了爐坑，整車被退運；先是3月17日鹿港公所清潔車，被檢查發現1袋內含廚餘超過30％，記8點，整車折返，重新分類才能再進場，緊接著3月21日埔心公所清潔車被檢查發現1袋內含廚餘超過30％，一樣記8點，全車退運，3月28日換成芳苑公所清潔車落地檢查未過關，稽查人員當場破1袋，發現資收物27件，照樣記8點，全車退運。

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環保局長江培根指出，彰化縣推動垃圾破袋稽查後成果斐然，去年下半年每日每人平均垃圾量僅0.476公斤，即使是去年全年也僅0.53公斤，雙雙優於全國平均。26鄉鎮市中以田尾鄉最為標竿，垃圾量僅0.32公斤，鹿港則以0.65公斤敬陪末座。他強調，制度不是為了懲罰誰，而是希望各鄉鎮的落差不要那麼大，做得好的不能鬆懈，落後的也該加把勁。

面對退運壓力，不少清潔隊員叫苦連天，尤其最近彰化市才發生在地美食排骨店，疑似垃廚餘分類與回收分類問題，當街跟清潔隊員爆發口角而成新聞焦點。

有清潔隊員說，實在很難一袋一袋破袋檢查，有時候居民亂丟，很難察覺，現在整車被退回來了，變成隊員得自己來分，工作負荷加重。

也有清潔隊把3鄉鎮被退運當成警鐘。彰化市公所清潔隊表示，因為去年曾被退運過，有了慘痛教訓，且政策並沒有因為實施久了就鬆懈，目前溪州焚化爐檢查仍然很嚴謹，並不是要刁難民眾，請大家體諒清潔隊夾在中間的苦衷，一切照規定做。

這個月來，彰化縣溪州焚化廠已發生3起退運事件，3月17日鹿港公所清潔車率先中鏢，一袋垃圾廚餘超過30％，記8點，整車打包重來。（圖環保局提供）

3月28日，芳苑公所在溪州焚化廠爐坑接受落地檢查時，被揪出袋內藏有27件資源回收物，無一倖免，整車退回重分。（圖環保局提供）

3月28日，芳苑公所在溪州焚化廠爐坑接受落地檢查時，被揪出袋內藏有27件資源回收物，無一倖免，整車退回重分。（圖環保局提供）

3月21日埔心公所清潔車也犯相同錯誤，1袋垃圾內含廚餘超過30%，照樣記8點，整車退運。（圖環保局提供）

3月21日埔心公所清潔車也犯相同錯誤，1袋垃圾內含廚餘超過30%，照樣記8點，整車退運。（圖環保局提供）

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