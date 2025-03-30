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    基隆家長注意！ 114學年度小一新生 報到登記期程公告

    基隆市114學年度國小新生入學重要期程公告。（基隆市教育處提供）

    基隆市114學年度國小新生入學重要期程公告。（基隆市教育處提供）

    2025/03/30 12:52

    〔記者董冠怡／基隆報導〕國小新生報到必看！基隆市114學年度深美國小、中興國小採總量管制，4月初起受理家長繳納登記入學相關文件，至12日止；實驗教育學校八堵國小、瑪陵國小4月11、12日登記；私立輔大聖心高中附設國小部4月12日到校辦理登記、私立二信高中附設國小部須於4月2日前線上登記；其餘公立國小則以入學通知單內容為憑。

    市府教育處表示，除了上述提及以外，其他公立國小的小一新生，以戶籍所在地學區為主，4月11日前估可收到入學通知單，採線上或到校方式，4月25日至28日按各校通知單內容，於指定時間攜帶相關文件辦理。

    設籍在深美國小、中興國小學區者，4月9日前會收到新生登記報名通知單，家長須於4月12日前繳交相關文件給學校，預計4月22日在校網公告入學名冊，未錄取的學生，由校芳通知處理後續事宜。

    八堵國小、瑪陵國小與私立國小報到時間，比一般公立學校提早，且凡設籍於基隆市學區內，都可自由申請登記。聖心高中國小部4月12日上午9點至12點現場登記、二信高中國小部3月28日至4月2日線上登記。

    教育處提醒，若想就讀市轄私校以登記1校為限，如違反規定將撤銷錄取資格。當登記人數超過核定招生名額，聖心高中國小部當天下午1點公開抽籤；二信高中國小部4月12日上午9點在校網公布錄取名單；處長徐嬿立說，如有學生被拒絕登記，可在現場向督導人員或撥打「（02）24301505＃111」向教育處反映。

    圖為基隆市各類型國小新生入學諮詢窗口聯繫方式。（基隆市教育處提供）

    圖為基隆市各類型國小新生入學諮詢窗口聯繫方式。（基隆市教育處提供）

    新學年度國小新生報到時間將至，市府提醒各校報到登記時間。（基隆市教育處提供）

    新學年度國小新生報到時間將至，市府提醒各校報到登記時間。（基隆市教育處提供）

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