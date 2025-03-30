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    北高票價仍有調漲230元空間 高鐵公司：綜合各項因素評估

    高鐵北高票價有230元的調整空間。（資料照）

    高鐵北高票價有230元的調整空間。（資料照）

    2025/03/30 12:42

    〔記者林志怡／台北報導〕交通部每年依據合約及最新物價評估高鐵基本費率，今年「政府核定基本費率標準」最晚會在4月1日公告，且據了解，今年將維持每人每公里4.551元，與去年相同，但因去年高鐵並未調整票價，因此北高票價仍存在230元的調漲空間。高鐵公司指出，綜合考量各項因素，進行整體評估後，會報請董事會討論決定。

    交通部每年依據「台灣地區消費者物價總指數」變動幅度，每年4月1日前要檢討並公告政府核定的高鐵基本費率，且若物價累積指數變動率達3%以上，就可能會有調整，再由高鐵公司評估並自訂費率。

    2024年交通部所核定的高鐵基本費率從每人每公里4.313元調高為每人每公里4.551元，北高票存在230元的調漲空間，但高鐵公司去年並未提出票價調整申請，今年的「政府核定基本費率標準」將維持每人每公里4.551元，因此仍存在相同的調漲空間，即高鐵北高票最高可漲到1720元。

    不過，高鐵公司說明，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，會由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部之營運成本，外部之社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

    高鐵公司也提到，針對中長期之營運資金規劃，本公司持續視未來營收表現及各式營運資金需求等現金流量狀況、及外部總體經濟與資本市場變化，透過自有資金與外部融資之調配，以支應營運活動與資本支出之資金需求。

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