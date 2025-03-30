「2025大甲媽Bobi Run」 引逾2000人參加

「2025大甲媽Bobi Run」在大甲媽遶境前祈福開跑，參與民眾風雨無阻。（運動提供）

2025/03/30 11:36

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽即將於4月4日起駕遶境，「2025大甲媽Bobi Run」今天在大甲鎮瀾宮開跑！吸引逾2,200民眾參與，然一早下雨，民眾仍攜老扶幼，還有人推著嬰兒車一起參加。台中市運動局長游志祥到場為跑者打氣指出，感謝大甲鎮瀾宮長年辦理結合宗教文化與在地觀光的運動饗宴，天后媽祖號召力非凡，Bobi Run除推廣在地文化，也吸引不少民眾從此投入路跑運動，堪為台中酷城市酷運動的特色運動文化之一。

游志祥指出，大甲媽Bobi Run今年邁入第14年，已是每年媽祖出巡前的開路祈福活動，路線10公里雖然不長，卻富含文化底蘊，尤其跑者在天后的加持下登上鐵砧山好漢坡，從山上飽覽大甲美麗的田園景緻，定能體會「有走有保庇、愈走愈健康」的成就感。

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「2025大甲媽Bobi Run」自大甲鎮瀾宮出發，到鐵砧山登頂後再折返下山，考量許多親子、家庭一起報名參加，沿線設置接駁車，民眾可考量自身狀況選擇搭乘，也可在鐵砧山上進行闖關遊戲，享受邊跑邊玩的樂趣；沿途補給站提供在地糕餅美食給跑友們補充能量，會場也有媽祖Q版立牌供大家打卡留念，讓跑者享受運動的樂趣。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤與理監事及大會贊助企業代表等，今天均到場為跑友加油打氣。

跑者在天后的加持下登上鐵砧山好漢坡。（運動局提供）

逾2200名跑者風雨無阻聚集鎮瀾宮前。（運動局提供）

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