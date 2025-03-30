桃園市43處定點臨托1年僅服務618人次 議員質疑美意打折扣

桃園市定點臨托服務據點現有43處，主要設置於居家托育服務中心及親子館內。（資料照，桃園市政府提供）

2025/03/30 11:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府推出定點臨時托育服務據點已擴增至43處，不過，去年全年度申請數僅618人次、服務數529人次；桃園市議員錢龍質疑，實際服務人次對比43處據點全年可服務人次「懸殊頗大」，政策美意打折扣；對此，婦幼局長杜慈容表示，臨托據點逐步建置中，民眾在使用上仍有可近性或不清楚等問題，將持續透過各種管道宣導並持續布建服務據點。

婦幼局統計，桃園市定點臨托服務於2023年10月開辦，2023年申請數119人次、服務數119人次，媒合率100%；2024年申請618人次、服務數529人次，媒合率85.6%；今年截至2月底，申請數225人次、服務數210人次，媒合率93.3%。

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錢龍表示，43處據點每週可服務時數不一，有的每週服務5天、有的6天，每天可提供托育時間7到9小時，若以43處每週平均每週可服務5天、每天8小時、每次預約托育最低2小時來計算，扣除部分年節假日等因素，初估43處據點每年可提供4萬3000個服務時段，而每個時段最多可收托4人，等於全年可提供17萬2000人次的服務量能，對比去年全年申請人次及實際服務人次卻有很大的懸殊。

杜慈容表示，臨托是家長遇到突發或非常態事件才會產生的托育需求，也會因民眾使用習慣影響送托意願，臨托據點於去年下半年陸續布建完成，加上民眾使用上還有可近性或是對臨托服務不清楚等問題，將持續透過各種管道宣導，可近性的部分則持續布點，目前13區都有據點。

錢龍表示，桃園年輕家庭多，臨托服務需求大，希望政策美意不要因宣傳、可近性不足打折扣，另有家長向他反映，定點臨托服務有每人每月50小時上限，達到上限就無法申請，建議婦幼局可彈性放寬，讓資源做最有效的運用，也盼定點臨托服務可擴充夜間或假日服務。

對此，杜慈容表示，服務上限可滾定式修正，而目前定點臨托據點主要布建於居家托育服務中心、親子館，服務時間需配合館舍開放時間，25處親子館及蘆竹婦幼館、桃園市北區婦女中心、婦女培力中心可提供假日白天服務，夜間服務則無，家長若有需求仍以協助媒合保母為主，現有約100多位保母可提供夜間臨托服務，將持續盤點公有館舍如運動中心、社會住宅等，另也向民間如醫院等洽詢，希望公、私協力廣布定點臨托服務據點。

議員陳韋曄也提到，肯定婦幼局短短1年多，將定點臨托據點從3處擴增到43處，但各行政區資源分配極度不平均，桃園8處、中壢7處、楊梅5處、蘆竹及八德各4處，平鎮卻僅有3處。

杜慈容表示，持續盤點公有館舍及民間空間布建，平鎮區目前正在洽談國民運動中心設置定點臨托的可行性，另平鎮區醫院有設置意願，將積極輔導設置，以增加服務據點。

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