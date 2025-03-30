離北斗交流道不到1分鐘 東螺溪木棉花撞上返鄉掃墓潮炸出賞花潮

埤頭東螺溪木棉花道，近北斗交流道，目前正盛開，吸引大批賞花人潮。（記者顏宏駿攝）

2025/03/30 11:00

〔記者顏宏駿／彰化報導〕木棉花道全台都有，但距離交流道最近的非「埤頭東螺溪木棉花道」莫屬，遊客下高速公路，不到3分鐘就可以到現場賞花。今年受冬季低溫影響，開花期延後，此刻盛開，跟清明返鄉掃墓期撞在一起，不少駕駛人開車累了，就下高速公路賞花，造成這2天賞花人潮爆增，埤頭鄉公所緊急與警方協商，封路迎接賞花人潮。

埤頭東螺溪（又稱舊濁水溪）往年大都在二二八假期時盛開，今年花期延後，本週才進入全盛開期，600多株木棉花，串連成長達2公里的橘紅色花海迎賓，這裡是南彰化最富盛名的賞花景點之一。

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今年花期延後，但遊客人數不減往年，主要原因「這裡接近北斗交流道」，當地居民說，20多年前北斗交流道興建時，工程單位在國道兩旁種植木棉花，今每到木棉花盛開季節，北斗交流道段成為國道最具特色的路段。同一批木棉花樹，後來也種在附近的東螺溪沿岸，民眾只要下北斗交流道，不到3分鐘就可以來到埤頭木棉花道現場。

他說，因為距離交流道很近，不用繞道市區，很多遊覽車都來這裡「加碼景點」，這裡離北斗鎮市區不到10分鐘，也有遊覽團賞完花，到北斗中華路吃肉圓，很多遊客說「這是CP值最高的賞花景點」。

埤頭東螺溪木棉花道，近北斗交流道，目前正盛開，吸引大批賞花人潮。（記者顏宏駿攝）

國道1號北斗交流道段，目前木棉花正盛開。（記者顏宏駿攝）

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