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    澎湖講美龍德宮重建20年慶 點起馬炮揭遶境序幕

    講美龍德宮由各界貴賓點燃起馬炮，旋即展開遶境大典。（澎湖縣政府提供）

    講美龍德宮由各界貴賓點燃起馬炮，旋即展開遶境大典。（澎湖縣政府提供）

    2025/03/30 11:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣白沙鄉「澎湖祖廟講美龍德宮」重建20周年系列活動今（30）日舉行盛大慶典，澎湖縣長陳光復、縣議員魏睿宏、宋昀芝與白沙鄉長宋萬富、前馬公市長葉竹林等人都獲邀出席，共同點燃起馬炮，展開遶境祈安活動。

    講美龍德宮主祀玉皇三公主，初建於康熙50年，歷經多次整修，是白沙鄉講美村公廟，民國94年因屋頂漏水嚴重，再次整建，迄今歷經20年，廟方辦理慶典延續宗教信仰與民俗文化。這次來自全台各地及澎湖交陪友宮廟近50宮、上千人來賀，盼透過遶境祈福彰顯傳統信仰精神內涵，讓民眾體驗民俗文化魅力。此外，講美龍德宮積極培育小法技藝人才，守護具歷史價值的傳統，也是澎湖信仰傳統中心。

    隨著貴賓們點燃起馬炮後，旋即展開遶境，來自台灣與澎湖各地友廟17頂神轎，沿途鞭炮聲及信徒虔誠跪拜，但在遶境過程，傳出1名隨行信徒，因體力不支暈倒，還好立即出動救護車趕往馳援。明（31）日立建醮旗桿點亮紅燈、4月5日升蜈蚣旗幟、起醮-玉皇大天尊醮，即日起舉行8場晚會，分別在3/30、4/12、4/15、4/18、4/21、4/27、4/30、5/3，歡迎民眾前往共襄盛舉。

    講美龍德宮遶境大典，祈求風調雨順、國泰民安。（澎湖縣政府提供）

    講美龍德宮遶境大典，祈求風調雨順、國泰民安。（澎湖縣政府提供）

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