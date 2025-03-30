潭子栗林里巷弄停車影響進出 私人土地未畫設標線警方難取締

潭子區栗林里祥和路140巷12弄，道路僅四公尺寬，民眾在路邊停放機汽車。（記者歐素美攝）

2025/03/30 10:52

〔記者歐素美／台中報導〕民眾投訴台中市潭子區栗林里祥和路140巷12弄道路僅4公尺寬，有住戶長期在路邊停車，造成救護車及消防車無法進出，嚴重妨害附近住戶安全，多次報案皆無下文，質疑市府毫無作為；警方表示，經查該巷道為巷內住戶私設的通行空間，並非消防通道，因未畫設紅線等禁停標誌，取締易產生爭議，已函文道路主管機關評估畫設禁停標線或設立牌面，以供民眾清楚辨識並遵守法令，再有違規則依法舉發。

民眾投訴指出，潭子區栗林里祥和路140巷12弄道路僅4公尺寬，有住戶長期在路邊停車，其他住戶也有樣學樣，造成進出不便，並擔心萬一發生事故，救護車及消防車無法進出，嚴重妨害巷弄內住戶安全。

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投訴民眾指出，台中市府規定6米以下消防通道不得停車，9米以下得單線停車，台中市雖升格院轄市，然而市政府對於原台中縣轄區域，類似這種市容從未加以規劃及管理，事實上，附近巷弄道路亂停車的現況嚴重，嚴重影響用路人權利，痛批「台中市政府均無作為！大家有樣學樣，交通紊亂，隱藏公安問題」。

警方表示，經查該巷道係巷內住戶私設通行空間，非屬消防通道，無立牌禁停，亦未劃設任何標誌標線，依該巷弄現況，如有大型車停放，導致其他車輛無法通行，可依「在顯有妨害他車通行處所停車」拍照舉發；如尚可以通行，亦未畫設禁停標線，則舉發恐有疑義。

大雅警分局表示，目前已函文道路主管機關評估畫設禁停標線或設立牌面，以供民眾清楚辨識並遵守法令，再有違規則依法舉發。並強調，根據立法院108年研究報告指出，按道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款規定「顯有」要件，含有不確定法律概念的規範，汽車駕駛人若在未設置禁止停車標線或限制停車標誌處所停車而遭受裁罰，恐易衍生爭端，因此，這部分仍需藉由修法加以明確化。

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