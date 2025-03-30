竹縣竹東也有定點臨時托育據點 即起開放申請

位在竹東區社會福利服中心1樓的臨托據點，服務環境通過安全檢核。（新竹縣政府提供）

2025/03/30 10:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府設立定點臨時托育據點，讓臨時有急事、或者想要有喘息的時間的家長，能安心送托、放心處理事務。繼竹北市、湖口鄉，第3座定點臨托落腳在竹東區社會福利服中心1樓，即日起開放民眾申請，歡迎多多利用。

縣長楊文科表示，縣府為打造年輕人願生樂養的環境，為減輕爸媽的育兒負擔，除了已在全縣建置9家公共托育及公設民營托嬰中心，並陸續設立定點臨時托育據點，讓有需求的家長能安心送托。

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縣府社會處表示，竹東臨時托育服務據點開放的時間為每週一至週五上午9點至下午4點，服務對象為設籍竹縣、6個月以上至未滿國小學齡兒童，平日每小時收費200元，每次至少托育2小時，最多可同時收托4名嬰幼兒。

社會處說，竹東臨時托育中心提供2~6歲幼兒玩具，並通過40項托育服務環境安全檢核，有需求的家長請於使用服務5個工作天前，備妥戶口名簿影本及身分證至臨托服務據點申請，經媒合托育人員後，將以簡訊、電子郵件或電話通知。

竹縣3處定點臨托服務據點資訊如下：

竹北市親子夢想館（光明二街91號2樓，電話：03-5551291分機201）

湖口鄉新湖區社會福利服務中心（嘉興路一段95巷89號，電話：03-5583823）

竹東區社會福利服務中心（中豐路三段58號1樓，電話：03-5100818）

竹東臨托據點收托對象為6個月以上未上小學的孩子。（新竹縣政府提供）

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