太魯閣號列車事故將滿4年 0402紀念音樂會台北車站舉行

2021年4月2日台鐵408次太魯閣號列車在清水隧道口撞上畫面右側斜坡滑落的貨車後出軌，事故發生後第3天，卡在清水隧道內車廂拖離。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/03/30 10:56

〔記者林志怡／台北報導〕2021年4月台鐵第408次列車花蓮大清水隧道重大鐵道事故將滿4年。台鐵公司指出，4月2日晚間7時將在台北車站大廳舉辦紀念音樂會，與家屬、大眾一同思念49位罹難者，也持續警惕安全的重要，並強調台鐵持續推動多項革新，提升行車安全與營運效率，並讓外部專業人士、罹難者家屬與親友參與監督安全改革。

2021年4月2日載有498人的台鐵第408次太魯閣自強號列車行經花蓮崇德大清水隧道前，撞上自邊坡上方滑落的工程車，導致列車出軌，造成49死309輕重傷慘劇。

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台鐵公司指出，此事故奪走49條寶貴生命，並造成309名乘客受傷，台鐵痛定思痛、深刻反省，持續推動多項改革，以提升行車安全與營運效率。

針對強化安全管理，台鐵公司檢討內部的「運工機電」4大系統，建立有效橫向溝通，也全面檢討施工安全規範，加強軌道與設備的巡檢機制，導入先進的監測與安全防護技術，以防範類似事故再次發生。

此外，台鐵公司全面檢討施工安全規範，強化軌道與設備的巡檢機制，並導入先進的監測與安全防護技術，以防範類似事故再次發生，並於2024年完成公司化里程碑，建立更透明、更具效率的安全管理架構與體系，也成立「外部監督台鐵安全改革委員會」，讓外部專業人士參與監督台鐵安全改革，確保改革工作持續推進落實。

台鐵公司說，罹難者家屬及親友也協助台鐵進行多項改革，積極參與各項會議，包括台鐵公司化的討論、與JR西日本福知山線事故遺族交流、邀請專業人士來台進行一連串的工作坊及研討會，以及外部監督台鐵安全改革委員會議等，不僅監督政府是否落實改革承諾，也積極向相關單位提出建議。

台鐵公司強調，目前改革仍持續進行，不能因時間過去而淡忘，為悼念罹難者並提醒社會關注鐵路安全議題，台鐵將於4月2日晚間7點於台北車站一樓大廳舉辦0402四週年紀念音樂會，與家屬及大眾一同思念逝世的49位罹難者，也持續警惕鐵路安全的重要性，在各項層面落實改革目標與行動。

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