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    新竹縣機車汰舊及新購電動機車補助計畫啟動 最高補助1萬7500元

    新竹縣政府自即日起正式受理「2025年度機車汰舊及低污染車輛補助計畫」，最高補助金額可達1萬7500元。 （新竹縣政府提供）

    新竹縣政府自即日起正式受理「2025年度機車汰舊及低污染車輛補助計畫」，最高補助金額可達1萬7500元。 （新竹縣政府提供）

    2025/03/30 10:20

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕為響應國家2050淨零排放目標，加速淘汰高污染老舊機車，新竹縣政府自即日起正式受理「2025年度機車汰舊及低污染車輛補助計畫」，最高補助金額可達1萬7500元，鼓勵縣民汰舊換新，一起守護清新空氣，共同打造永續健康的生活環境。

    縣長楊文科表示，縣府一直致力於打造科技與生態共融的永續城市，此次的補助計畫不僅能有效改善空氣品質，更能協助縣民降低經濟負擔，輕鬆擁有更環保、更先進的交通工具，讓減碳成為全民參與的綠色行動。

    環保局長蕭宏杰說明，凡淘汰老舊燃油機車或購買電動機車，皆可申請補助。根據補助辦法，若汰舊車輛為一到三期老舊燃油機車，並同時購置電動機車，最高補助金額可達1萬7500元。申請人須為年滿18歲以上的國民，或登記於新竹縣的獨資、合夥及法人單位。此外，車籍需設於新竹縣，需於2024年12月31日前完成車籍遷入。

    汰舊機車與新購電動機車皆需符合相關規範，並於2025年1月1日至2025年12月31日內完成報廢、回收及購車流程。補助申請的最終截止日期為2026年1月5日（以郵局戳章日期為準），額度有限，用完即止，敬請申請者把握時機。

    補助詳情洽詢電話：03-5519345轉5209，或瀏覽新竹縣政府環保局官方網站（ https://gov.tw/djK ）。

    新竹縣政府「2025年度機車汰舊及低污染車輛補助計畫」。 （新竹縣政府提供）

    新竹縣政府「2025年度機車汰舊及低污染車輛補助計畫」。 （新竹縣政府提供）

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