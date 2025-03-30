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    4/1台72大貨車速限降為80km/h 苗栗警方移動式測速取締違規

    20噸以上大貨車行駛台72線快速道路，4月1日起最高速限從時速90公里調降為80公里。（記者彭健禮攝）

    20噸以上大貨車行駛台72線快速道路，4月1日起最高速限從時速90公里調降為80公里。（記者彭健禮攝）

    2025/03/30 10:36

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕大貨車司機注意！苗栗縣台72線快速公路4月1日起20噸以上大貨車最高速限將調降，從時速90公里改為80公里。苗栗縣警察局交通隊表示，將採行移動式測速照相取締，請大貨車司機遵守行車速率，維護交通安全，避免荷包失血。

    台72線全在苗栗縣境內，西起後龍鎮銜接台1線，經頭屋鄉、苗栗市、銅鑼鄉、公館鄉，終點在獅潭鄉，全長30.7公里，其中後龍至銅鑼長約20公里路段現行速限為時速90公里。

    苗縣警局交通隊表示，這次針對20噸以上大貨車最高速限降速措施，已自今年元旦起宣導，宣導期至3月31日，4月1日起正式實施，台72線現行設置有4支固定式測速桿，仍以取締小型車超速為主，因此，針對20噸以上大貨車，警方將採行移動式測速照相取締，請大貨車司機遵守行車速率，維護交通安全，避免荷包失血。

    交通隊指出，為維護快速公路交通安全，交通部公路局經與各縣（市）警察局協商討論，且邀集相關大貨車公會研商後，取得實施調降速限共識，並於去年12月13日公告相關措施，包括台72線在內的全國7處快速公路現行最高速限時速90公里，20噸以上大貨車最高速限調降時速80公里。

    7處快速道路降速包括，台66線10K+100至27K+205（市道114線－大溪端）、台68線1K至16K+800（南寮端－新中正橋交流道）、台72線2K+410至20K+800（後龍端－中興）、台76線11K+400至27K（埔鹽交流道－林厝）、台84線32K+487至37K+800（頭社交流道－走馬瀨）、台86線0K+000至17K+900（台南端－關廟）、台88線0K+000至22K+391（五甲系統交流道－竹田端）。

    全台7處快速公路現行最高速限時速90公里，4月1日起20噸以上大貨車最高速限調降時速80公里。 （圖由苗栗縣警察局提供）

    全台7處快速公路現行最高速限時速90公里，4月1日起20噸以上大貨車最高速限調降時速80公里。 （圖由苗栗縣警察局提供）

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