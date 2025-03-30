南紡購物中心商品展集結美食和特產 Tart Tart日本起士塔首登場

南紡購物中心迄4月15日在一館四樓推出日、韓商品特展，讓日韓控不必出國就能一次滿足。（圖由南紡購物中心提供）

2025/03/30 10:29

〔記者王俊忠／台南報導〕日、韓美食控與潮流迷看過來喔！南紡購物中心從即日起至4月15日於A1館4F樂活廣場展開「日韓商品展」，現場集結串炸、章魚燒、鯛魚燒等日本現做美食，還有韓國特色物產、美妝雜貨、酒類專區。本次商展首度推出的Tart Tart日本起士塔、牧丘銅鑼燒，兩大品牌從食材選用到製作都層層把關，每次出爐都掀起排隊熱潮，喜愛甜點的民眾可別錯過。

今年首度登場的Tart Tart日本起士塔，嚴選日本藏王奶油乳酪、日本四葉奶油乳酪、大溪地香草莢烘焙製作而成，起士風味濃郁，內餡滑順細緻像慕斯般口感綿密，製作時採用兩段式烘焙法，讓塔殼擁有金黃色澤且相當酥脆，讓人忍不住一口接一口進五臟廟。除了有「大溪地香草」經典口味外，更推出多種風味可供挑選，原價1個70元，特價任選6種口味399元。

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而牧丘銅鑼燒採用傳統手工製作，每1個銅鑼燒都是匠心獨具，餅皮使用純正蜂蜜、動物福利雞蛋及CleanLabel純淨標章乳品製作，內餡使用天然食材，無添加人工色素和防腐劑，香甜不膩讓人每一口都感受到不同的驚喜。牧丘銅鑼燒在台灣各地巡迴常引發排隊購買熱潮，且不定期推出隱藏口味，活動期間推出全品項買5送1優惠。

此次商品展還有多樣的日、韓伴手禮選擇，像是沖繩黑糖、韓國人蔘雞湯、北海道水產等，以及琳瑯滿目的日本清酒、梅酒及韓國燒酒，滿足各種口味需求。另有販售精選日系美妝產品及日常用品，讓顧客輕鬆接軌東洋時尚潮流。凡消費可享南紡購物中心各項會員、銀行滿額禮贈獎活動，以上活動及商品內容依現場公告為準。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

南紡購物中心迄4月15日在一館四樓推出日、韓商品特展，首度推出品牌日本起士塔。（圖由南紡購物中心提供）

南紡購物中心迄4月15日在一館四樓推出日、韓商品特展，讓日韓控不必出國就能一次滿足。（圖由南紡購物中心提供）

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