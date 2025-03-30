竹市商業精華區遭街友占據 議員鄭美娟：市府團隊要動起來

竹市火車站前商業精華區長期遭街友占據。（鄭美娟提供）

2025/03/30 10:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹火車站商圈附近包括站前地下道，長期被街友作為活動空間，出現環境髒亂情況，市議員鄭美娟走訪發現，市區精華商業區遭街友占據騎樓，不僅影響市容，也影響店家與行人，這一塊卻是新竹市府看不見的「市中心」，希望相關單位能重視；市府表示透過跨局處合作，完成清理周邊環境，並運用醫療資源協助民眾就醫。

鄭美娟指出，新竹火車站前商圈是竹市的精華商業區，許多民眾踏出火車站步行一小段路，就發現站前地下道與商圈環境遭街友長期佔據，嚴重影響市容與居民，但市府卻缺乏作為。

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鄭美娟說，街友的產生可能因個人經濟因素、家庭因素、健康心理因素、甚至是個人緊急突發事件導致，要改善問題，需要市府整個團隊動起來，提供適當的庇護、工作機會與心理輔導，而不是單純地驅趕或無視，不過，市府貌似處於一個「無視」的狀態。

不少民眾也在鄭美娟臉書留言「遊民真的要處置好⋯不然好可怕啊！影響市容」、「火車站外的每個柱子似乎都住了越來越多人....。」

社會處表示，基於兼顧市容環境整潔及民眾權益，已透過跨局處合作，完成清理周邊環境，市府各相關單位會定期與不定期前往地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等服務。未來會持續增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式，與竹安慈善公益服務協會合作，為街友提供日間休憩空間、安排多樣化課程，並協助有意願工作的街友經濟自立、重返社會。

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