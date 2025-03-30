為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    竹市商業精華區遭街友占據 議員鄭美娟：市府團隊要動起來

    竹市火車站前商業精華區長期遭街友占據。（鄭美娟提供）

    竹市火車站前商業精華區長期遭街友占據。（鄭美娟提供）

    2025/03/30 10:22

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹火車站商圈附近包括站前地下道，長期被街友作為活動空間，出現環境髒亂情況，市議員鄭美娟走訪發現，市區精華商業區遭街友占據騎樓，不僅影響市容，也影響店家與行人，這一塊卻是新竹市府看不見的「市中心」，希望相關單位能重視；市府表示透過跨局處合作，完成清理周邊環境，並運用醫療資源協助民眾就醫。

    鄭美娟指出，新竹火車站前商圈是竹市的精華商業區，許多民眾踏出火車站步行一小段路，就發現站前地下道與商圈環境遭街友長期佔據，嚴重影響市容與居民，但市府卻缺乏作為。

    鄭美娟說，街友的產生可能因個人經濟因素、家庭因素、健康心理因素、甚至是個人緊急突發事件導致，要改善問題，需要市府整個團隊動起來，提供適當的庇護、工作機會與心理輔導，而不是單純地驅趕或無視，不過，市府貌似處於一個「無視」的狀態。

    不少民眾也在鄭美娟臉書留言「遊民真的要處置好⋯不然好可怕啊！影響市容」、「火車站外的每個柱子似乎都住了越來越多人....。」

    社會處表示，基於兼顧市容環境整潔及民眾權益，已透過跨局處合作，完成清理周邊環境，市府各相關單位會定期與不定期前往地下道、東門城與護城河等街友聚集處聯合巡訪，提供福利諮詢、協助就醫、媒合就業、庇護安置等服務。未來會持續增加關懷訪視頻率，並強化公私協力模式，與竹安慈善公益服務協會合作，為街友提供日間休憩空間、安排多樣化課程，並協助有意願工作的街友經濟自立、重返社會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播