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    台中市民未投保YouBike傷害險4月起就不能借 快上網登記免保險費

    4月1日起，台中市民未投保YouBike未投保公共自行車傷害險就不能借（市府提供）

    4月1日起，台中市民未投保YouBike未投保公共自行車傷害險就不能借（市府提供）

    2025/03/30 10:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕為保障民眾騎YouBike的安全權益，台中市政府交通局4月1日起將實施未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike 2.0E電輔車、未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0等新措施。請民眾利用這兩天到「微笑單車」的App或網站完成YouBike投保登記，免付保險費。

    交通局長葉昭甫表示，交通局為進一步保障公共自行車使用者，持續為使用者、使用者外之第三人，分別投保公共自行車「傷害險」及「第三人責任險」，4月1日前務必至微笑單車官方網站或下載手機官方APP登入，確認是否已完成免費傷害險投保，做好確認以避免無法借用車輛。

    YouBike公共自行車服務截至3月底已建置1556站租賃站，累積總騎乘人次超過1億570萬，YouBike是通勤與通學族的重要交通接駁工具，很多民眾也習慣租借代步，為保障市民騎乘安全，4月1日起交通局全面實施未投保公共自行車傷害險，無法租借YouBike 2.0E電輔車、未填寫傷害險投保意願調查無法租借YouBike2.0等新措施。

    台中市已先自2018年11月及2019年7月開始推行免費公共自行車第三人責任險及傷害險，再經參考其他縣市強制納保實施成果，4月1日起也將實施新制，提醒使用者提前注意自己是否有完成傷害險投保，若完成投保，即可獲得全國騎乘YouBike保障。

    此外，微笑單車3月17日至3月21日已陸續發送簡訊提醒尚未投保市民，收到簡訊的會員可於微笑單車官方網站或APP「登入會員」，即能在會員選單中的「公共自行車傷害險」功能免費加保，須注意實際使用者與被保險人須為同一人，始符合理賠資格，請會員務必檢查登記的每張卡是否均為使用者，以維自身權益，建議使用者提前注意自己是否有完成傷害險投保，並持續注意微笑單車簡訊提醒。

    交通局強調，民眾租借YouBike後，車輛騎乘間若發生意外事故造成失能、死亡者，最高可獲100萬元理賠保障（未滿15足歲者，依法僅給付失能保險金、喪葬保險金）、倘因受傷住院者，每日最高可獲住院醫療保險1000元理賠保障，以維護使用者騎乘權益。

    4月1日起，台中市民未投保YouBike未投保公共自行車傷害險就不能借（記者蘇金鳳攝）

    4月1日起，台中市民未投保YouBike未投保公共自行車傷害險就不能借（記者蘇金鳳攝）

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